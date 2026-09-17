Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için açıklanan aday kadroda Leroy Sane'nin yer almaması dikkat çekmişti. Galatasaraylı futbolcuyla ilgili kararın ardından gözler teknik direktör Jürgen Klopp'a çevrilmişti.

SANE'NİN KADRODA OLMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Sane'nin neden aday kadroya alınmadığına ilişkin Klopp'tan açıklama geldi. Alman teknik adam, 30 yaşındaki futbolcunun bu sezonki durumuna işaret etti. Klopp, "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım" ifadelerini kullandı.

"EĞER KONUŞULACAK BİR ŞEY VARSA KONUŞURUZ"

Sane ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Klopp, açıklamasının devamında, "Sadece, 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz" dedi. Böylece Sane'nin Almanya Milli Takımı'nın son aday kadrosuna çağrılmamasının ardından Klopp'un oyuncunun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesi de ortaya çıkmış oldu.

NÜBEL İSE KADROYA ÇAĞRILDI

Almanya'nın açıklanan kadrosunda Süper Lig'den bir başka isim ise kendisine yer buldu. Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Klopp tarafından milli takıma davet edildi. Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de Hollanda'ya konuk olacak, 27 Eylül'de ise Yunanistan'ı ağırlayacak.