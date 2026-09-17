Haberler

Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna çağrılmayan Galatasaraylı Leroy Sane ile ilgili yeni detay ortaya çıktı. Teknik direktör Jürgen Klopp, yıldız futbolcunun neden kadroda olmadığını açıklarken, "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı" ifadelerini kullandı.

  • Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosunda Leroy Sane yer almadı.
  • Teknik direktör Jürgen Klopp, Sane'nin bu sezon ayaklarını yere sağlam basamadığını ve kendisiyle henüz konuşmadığını söyledi.
  • Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel, Almanya'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için açıklanan aday kadroda Leroy Sane'nin yer almaması dikkat çekmişti. Galatasaraylı futbolcuyla ilgili kararın ardından gözler teknik direktör Jürgen Klopp'a çevrilmişti.

SANE'NİN KADRODA OLMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Sane'nin neden aday kadroya alınmadığına ilişkin Klopp'tan açıklama geldi. Alman teknik adam, 30 yaşındaki futbolcunun bu sezonki durumuna işaret etti. Klopp, "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım" ifadelerini kullandı.

"EĞER KONUŞULACAK BİR ŞEY VARSA KONUŞURUZ"

Sane ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Klopp, açıklamasının devamında, "Sadece, 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz" dedi. Böylece Sane'nin Almanya Milli Takımı'nın son aday kadrosuna çağrılmamasının ardından Klopp'un oyuncunun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesi de ortaya çıkmış oldu.

NÜBEL İSE KADROYA ÇAĞRILDI

Almanya'nın açıklanan kadrosunda Süper Lig'den bir başka isim ise kendisine yer buldu. Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Klopp tarafından milli takıma davet edildi. Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de Hollanda'ya konuk olacak, 27 Eylül'de ise Yunanistan'ı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

Bir ilimiz onu konuşuyor!

Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Polis ağlayan kadını fark etti! Anlattıkları operasyon başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki!
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti
Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

Yeğeninden Kadir İnanır'la ilgili ortalığı karıştıracak sözler

Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istendi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü