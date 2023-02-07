7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu.

Ankara Barosu, depremden etkilenen vatandaşlar için topladıkları yardım malzemelerini Hatay’a getirdi. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, bölgede yaşananlara ilişkin, “Meslektaşlarımızın göndermiş olduğu yardımları Hatay’a getirdik. Aynı zamanda gelirken yolda İskenderun’u ve Hatay’ın içindeki bölgeleri de gözlemleme imkânımız oldu. Burada büyük bir kaos var aslında. O da yönetimsizlik anlamında… Çünkü, insanlar hala enkazın altında. Yardım isteyenler var. O enkazlara yardımcı olunamadığını gördük” dedi.

Ankara Barosu, depremden etkilenen vatandaşlar için topladıkları yardım malzemelerini Hatay'a getirdi. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, bölgede yaşananlara ilişkin, "Meslektaşlarımızın göndermiş olduğu yardımları Hatay'a getirdik. Aynı zamanda gelirken yolda İskenderun'u ve Hatay'ın içindeki bölgeleri de gözlemleme imkanımız oldu. Burada büyük bir kaos var aslında. O da yönetimsizlik anlamında… Çünkü, insanlar hala enkazın altında. Yardım isteyenler var. O enkazlara yardımcı olunamadığını gördük" dedi.

Ankara Barosu, avukatların deprem bölgelerine yardım amacıyla topladığı malzemeleri Hatay'a getirdi.

"BÜYÜK BİR KAOS VAR ASLINDA. O DA YÖNETİMSİZLİK ANLAMINDA… ÇÜNKÜ, İNSANLAR HALA ENKAZIN ALTINDA"

Yardım malzemelerin ulaştırılmasının ardından bölgede yaşananlara ilişkin izlenimlerini aktaran Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, şunları söyledi:

"Şu anda Hatay'dayız. Ankara Barosu tarafından meslektaşlarımızın göndermiş olduğu yardımları Hatay'a getirdik, Barolar Birliği Başkanımızla birlikte. Burada hastanenin olduğu kampüsün yanında bir bölgeye yardımlarımızı bırakacağız. Aynı zamanda gelirken yolda İskenderun'u ve Hatay'ın içindeki bölgeleri de gözlemleme imkanımız oldu. Burada büyük bir kaos var aslında. O da yönetimsizlik anlamında…

Çünkü, insanlar hala enkazın altında. Yardım isteyenler var. O enkazlara yardımcı olunamadığını gördük. En çok da yardım ve desteğe ihtiyaçları var. Özellikle de gıda ve su. Burada gerçekten insanlar, yiyecek bulamıyorlar. Çocuk bezi bulamıyorlar. O yüzden buraya daha çok yardım gelmesi noktasında lütfen duyarlılık gösterelim. Elimizden geleni, yapalım.

"TEMEL İHTİYAÇLARIN GİDERİLEMEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Buraya geldiğimizde sağlık çalışanlarının yine özellikle de temel ihtiyaçların giderilemediğini gördük. Seyyar tuvaletler oluşturulamamış. Burada onların rahat çalışması lazım. Ancak rahat çalışmaları için de imkanlar ne yazık ki yok. O yüzden tüm Türkiye'deki meslektaşlarımıza, vatandaşlarımıza buraya daha çok gıda yardımı, su yardımı gönderilmesi noktasında destek verilmesini istiyoruz. Soğuk kıs günü… İnsanlar üşüyorlar. Kıyafet yardımı da onlara bir nebze en azından nefes olacaktır."