65 yaşında Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu

Çocuklarını büyütmek için üniversiteye gidemeyen 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Ayten Baran en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Grafik Tasarım Bölümünü kazanarak üniversite hayatına adım atan Baran, staj için Beylikdüzü Belediyesi'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Baran, Grafik Tasarım Ofisi'nde çalışmaya başladı.

"ÖĞRENMENİN VE MÜCADELE ETMENİN YAŞI YOK"

Resim sanatıyla da ilgilenen Baran, üniversitede gençlerle arasının iyi olduğunu belirterek, "Öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı yok. İnsan nefes aldığı sürece hedefine gitmeli. 'Yaşlandım bir köşeye geçip oturayım' yok. Koşturmak insana, hastalığını da unutturuyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, beni görünce şaşırdı. Benim yaşımda birinin stajyer olarak çalışması hoşuna gitti" diye konuştu.

"AYTEN HANIM AZMİ VE ÇALIŞKANLIĞIYLA HEPİMİZE ÖRNEK OLUYOR"

Beylikdüzü'nde her yaştan insana eşit imkanlar sağlandığını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ayten Hanım bizi mutlu etti. Azmiyle, çalışkanlığıyla hepimize örnek oluyor. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak onun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu enerji herkese örnek olmalı. Biz de kendisiyle birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Beylikdüzü'nün farklı bir enerjisi var. O enerji stajyerimize de yansımış" ifadelerini kullandı.