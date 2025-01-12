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60+ Tazelenme Üniversitesinde Yaşlılara Yoga Eğitimi

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş üstü bireylere yönelik eğitim programlarında yoga dersleri de sunuyor. Amaç, katılımcıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsünde geçen yıl kasım ayında faaliyetlerine başlayan 60+ Tazelenme Üniversitesine giden 60 ile 85 yaş arasındaki öğrencilere yoga eğitimi de veriliyor.

EBYÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" için imzalanan protokol kapsamında eğitimlere başlandı.

Projeyle 60 yaş üstü kişiler, üniversite kampüsünde eğitim deneyimi yaşayarak sağlık, yaşam, teknoloji, finans, hukuk, iletişim, psikoloji ve örgü teknikleri ile yemek pişirme gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi oluyor.

Bu derslere ek olarak iki hafta önce "Tazelenme Üniversitesi"ne başvuran 45 kişiye haftada bir gün iki saat uzman eğitmen tarafından yoga dersi verilmeye başlandı.

Fiziksel ve zihinsel sağlıklarının iyileştirilmesi hedeflenen eğitimle yaşlı bireylere kas gerginliklerini azaltma, dengeyi sağlama ve stres yönetimi gibi konularda katkı sunulması amaçlanıyor.

Yaklaşık iki aydır eğitimlere katılan bireyler, yoga dersleriyle de sağlıklı yaşam sürmeye başladıklarını belirtiyor.

60+ Tazelenme Üniversitesi EBYÜ Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda Öztürker, AA muhabirine, ABD'de yapılan araştırmada yoganın 60 yaşın üzerindeki yetişkinlere stres yönetimi, zamanda kas gerginliklerini azaltabilme ve dengeyi kurabilme konusunda fayda sağladığının bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını söyledi.

Yoga derslerinin yaşlıların faydasına olacağını düşünerek böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Öztürker, "Öğrencilerimize hayatlarında farkındalık kazandırmak üzere derslerimizin içine yogayı da kattık. Yoga derslerini haftada bir kez yapıyoruz. Öğrencilerimizin denge problemlerini, kas gerginliklerini, vücutlarındaki stresi kontrol edebilmeyi ve ağrıları azaltabilmeyi onlara sunmuş olduğumuz bu dersle gerçekleştirdiklerine inanıyoruz." dedi.

Eklem sağlıkları için hareket ediyorlar

Yoga eğitmeni Lena Petrenchuk da yoga dersinde yaptıkları hareketlerin yaşlı bireylere çok iyi geleceğini anlattı.

Yaşlı bireylerin, hareketleri yaparken aynı zamanda da eğlendiklerine dikkati çeken Petrenchuk, "Gösterdiğim hareketler, genel sağlıkları için uygundur çünkü bizim grubumuz 60 yaş üzerinde. Grup, çok karışık ve içerisinde farklı hastalıkları olanlar var. Bu yüzden genel bilgi vermeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Kolay hareketler yaptırdığını anlatan Petrenchuk, "Yaptıkları genelde eklem sağlıkları için olan hareketler. Ben de onlarla hareket yaparken keyif aldım. Bu hareketler, onlara çok faydalı gelecek çünkü eklemler, kaslar açılıyor, esniyor. Açık havada da bu hareketleri yapacağız çünkü temiz havayla beraber bu hareketlerin daha faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrenciler, yoganın faydasını görüyor

60+ Tazelenme Üniversitesinin 63 yaşındaki öğrencilerinden Süheyla Uçar da bel fıtığı ve dizlerinde ödem bulunduğunu belirterek, "Yaptığımız hareketler gayet iyi geldi. Belimi ve omuzlarımı rahat hissediyorum. Yürümemde bile olumlu etki etmeye başladı. İnşallah bu eğitimlerin devamını getireceğim, daha sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler yaşayacağımı düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Mehmet Çakmak da yoga dersinden önce merdiven çıkarken zorlandığını, yoga hareketlerinden sonra ise merdivenleri rahatlıkla çıktığını söyledi.

60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencisi olarak iki aydır eğitim aldığını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Son iki haftadır da yoga dersi alarak sanki gençliğimizi tazelemiş gibi kendimizi iyi hissetmeye başladık. Arkadaşların da çok faydalandığını düşünüyorum. Devam ettirmek istiyoruz. Bu yaşımızda fiziki hareketler yaparak daha sağlıklı, rahat ve hareketli hissediyorum."

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel
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