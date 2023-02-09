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6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

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6 yaşındaki Beşir, 81'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 6 yaşındaki Beşir Yıldız 81'inci saatte sağ çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 6 yaşındaki Beşir Yıldız 81'inci saatte sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilden Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor. Bağlar ilçesinde yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nda, Beşir Yıldız adlı çocuktan ses alındı. Bu noktada yoğunlaşan ekipler, çalışmalarını hızlandırdı. Titizlikle yürütülen çalışmada, küçük Beşir, sıkıştığı beton bloklar kesilerek çıkarıldı. Su verilen ve termal battaniyeye sarılan Beşir Yıldız'a ilk müdahale sağlık ekiplerince, enkaz altında yapıldı. Beşir, daha sonra oluşturulan koridorla ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Öte yandan, bina enkazında, Beşir'in bulunduğu alandan 1 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Elbistan Güncel Haberler

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