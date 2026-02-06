Malatya'da Deprem Anması: İhmaller Eleştirildi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Malatya'da düzenlenen anma töreninde konuşan siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yaşanan ihmallere dikkati çekerek, adalet çağrısında bulundu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu yaşananlar 'asrın felaketi' değil, asrın ihmalidir, asrın sorumsuzluğudur. Ne yerel yöneticiler ne de bürokratlar ceza aldı. Yargılanmalarına izin verilmedi. Bir daha bu felaketleri yaşamamak için sorumluların hesap vermesi şarttır" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında, hayatını kaybedenler için Malatya'da anma töreni düzenlendi. Depremin yaşandığı saat olan 04.17'de sessiz saygı duruşu yapıldı. Anma programında yapılan konuşmalarda, afetin ardından yaşanan ihmaller, denetimsizlik ve cezasızlık eleştirildi. Törende söz alan bir yurttaş, yaşanan acının hala dinmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün 6 Şubat 2026. Her enkazın başında 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırıp da sessiz kalışımızın üzerinden tam üç yıl geçti. Üç senedir sessiz. Üç senedir eksiğiz. Rant için açılan tarım arazilerinin, yapılmayan denetimlerin, eksik donatının, demirin, kalitesiz çimentonun bedelini canımızla, canlarımızla ödedik. 'Şu kadar bina yıkılmıştı, yerine şu kadar bina yapıldı' denilecek. Peki soruyoruz: Gün boyunca bu konuşmaları yapanlara sesleniyoruz; ranta, ihmale, denetimsizliğe kurban verdiğiniz binlerce canımızdan bir tanesini geri getirebilecek misiniz? Bugün 6 Şubat ve üç yıldır bekliyoruz. İstifa etmesi gerekenler istifa etmediler. Utanması gerekenler utanmadılar. Hesap vermesi gerekenler hukuku, hukuksuzlukları için kullandılar. Yasımız var. Bir yanımız eksik ve hep eksik kalacak. Bugün gün boyu iktidar sahipleri depremle ilgili demeçler verecekler. Muhtemelen çoğundan şu cümleleri duyacağız: 'Deprem kader.' Bugüne kadar yaşadığımız bütün kayıpların, bütün acıların, bütün ihmallerin, bütün eksikliklerin üzerini kaderle örtmediler mi? İhmallerini, eksiklerini, denetimsizliklerini kaderle gizleyip ölümleri de bu kaderin fıtratı olarak açıkladılar."

Evrim Gülez: Devletin bugüne kadar süren sorumsuzluğuyla yüz yüzeyiz

Deprem illerinde hala birçok sorunun çözülmediğini vurgulayan Eğitim Sen MYK Üyesi Evrim Gülez, şöyle konuştu:

"Zamanın durduğu, sözün bittiği o karanlık ve soğuk geceden beri tam üç yıl geçti. Üç yıldır acımız hala taze. 6 Şubat takvimlerde bir yaprak değil; bizim için kalbimizde kanayan bir yara olarak yaşamaya devam ediyor. Bugün burada sadece yas tutmak için değil; kaybettiğimiz canları anmak, onların geride bıraktıklarının acısına omuz vermek ve o günden bugüne büyüttüğümüz dayanışmayı unutmamak için bir aradayız. O günden bugüne hayat hala normale dönebilmiş değil. Hala barınma başta olmak üzere eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi pek çok şeye ulaşmak çok zor. Devletin ise bugüne kadar süren sorumsuzluğuyla yüz yüzeyiz. Elbette giden canları geri getiremeyiz. Ancak onlar için yaşadığımız şehirleri daha güvenli, daha insanca yaşanır hale getirmek boynumuzun borcudur. Acımız çok büyük. Ancak o günden bugüne sürdürdüğümüz dayanışma en büyük gücümüzdür. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok."

İlknur Başer: Tek adam rejimi halkı enkaz altında bıraktı

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, açıklamasında şunları söyledi:

"Hala boğazımız düğümlü. Kaybettiğimiz canlar yüreklerimizde. Acılarımız taze; unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat'ta biz vardık. Tırnaklarımızla enkazlardan insanlarımızı çıkarmaya çalışan bir halk vardı. Peki devlet neden vardır arkadaşlar? Devlet insan için, yaşam için, doğa için, çocuklarımız ve geleceğimiz için vardır. Halk da bunun için vergi öder, bunun için çalışır, üretir. Ama maalesef 6 Şubat'ta bu ülkede tek adam rejimi halkı enkaz altında bıraktı. Bugün ülkenin tamamı enkaz altındadır. Canlarımız hala enkaz altındadır. Çünkü bu ülkede halkını düşünen bir iktidar yoktur. Çürük binaları tabutluğa çeviren müteahhitlere bile hesap soramaz haldeyiz. Çünkü hukuku bitirdiler. Hukuk onların lehine çalışıyor. Yargılanmıyorlar, ceza almıyorlar. Ama biz adalet için peşlerini bırakmayacağız. Malatya halkı, Adıyaman halkı, Maraş halkı, Adana halkı, Antep halkı, Hatay halkı, Osmaniye halkı ve Türkiye halkı olarak hiçbirimiz yitirdiğimiz canların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Asla helalleşmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Birbirimizle dayanışmaya, birbirimizin gözünün içine bakarak yitirdiklerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz."

"Bir daha bu felaketleri yaşamamak için sorumluların hesap vermesi şarttır"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sorumluların yargılanması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Murat Bakan, Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün, Amasya Milletvekilimiz Reşat Karagöz ve il başkanlarımızla birlikte buradayız. Öncelikle deprem bölgesinde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aslında bozuk olan binalar değil, bozuk olan düzendi. Malatya'yı, Adıyaman'ı 24 Ocak 2020 depremi uyarmıştı ama hiçbir tedbir alınmadı. Bu yaşananlar 'asrın felaketi' değil, asrın ihmalidir, asrın sorumsuzluğudur. Ne yerel yöneticiler ne de bürokratlar ceza aldı. Yargılanmalarına izin verilmedi. Depremin üçüncü yılındayız. Hala toparlanamayan şehirler var. On binlerce insan konteynerlarda yaşıyor. Esnaf iş yerlerine giremiyor. Ankara başka görüyor, deprem bölgesi başka yaşıyor. Gerçekleri Malatyalılar, Adıyamanlılar, Hataylılar biliyor. Dayanışmayı da gördük. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar el ele verdi. Bu dayanışmayı unutmamak lazım. Ama bir daha bu felaketleri yaşamamak için sorumluların hesap vermesi şarttır. Bu duygularla bir kez daha depremde yitirdiğimiz bütün canlarımızı saygıyla anıyorum."