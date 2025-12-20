'6. Esenler Film Festivali' başladı

Esenler Belediyesince, bu yıl "Dijital Hayat" temasıyla altıncısı düzenlenen "Esenler Film Festivali", açılış töreniyle başladı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sinemanın sanatın çok farklı bir penceresi olduğunu belirterek, "Bu siyah perde, kültürel dejenerasyon için, bazen kültürel ihya, bazen de kültürel değişim için kullanılır. Bu anlamda sihirli bir perdedir." dedi.

Göksu, bu çağda teknolojiyle birlikte insanlarda duyguların yok edilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Sinema, gerçekten insana duyguyu veren, bence bir toplum açısından öğretim aracıdır. Bu açıdan bizler, Esenler'de bu işi kurgularken ilk olarak 'kadın' temasıyla yola çıktık. Daha sonra göç, umut, aile temalarıyla devam ettik ve her festivalimizde bir temayı anlamaya çalıştık. Bu seneki film festivalimizde de dijital hayatı anlamaya çalışacağız."

Festival Direktörü Suat Köçer de etkinliğe destek veren herkese, seyircilere teşekkür ederek, "Lütfen, bundan sonra da sinemanın can damarı olan bu festivallere desteğiniz devam etsin." diye konuştu.

"Onur Ödülleri" verildi

Programda birçok önemli yapımda ve tiyatro oyununda rol alan, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Altan Erkekli'ye "Onur Ödülü" takdim edildi.

Ödülünü Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu'ndan alan Erkekli, "Festivalin bu yıl altıncısını düzenliyorsunuz. İnşallah 66'ncısında da burada olalım. Bu güzellik devam etsin. Genci, yaşlısı, herkes burada. Bu organizasyonda en büyük katkı Esenler Belediyesinin. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kalabalık, İstanbul'da hayatın içine anlam katan bu organizasyonun hem İstanbul'un diğer ilçelerine hem de tüm Türkiye'ye örnek olması, gelişmesi dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ayrıca "Onur Ödülü"ne değer görülen "Kurtlar Vadisi" ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan Serpil Tamur, küçük bir kaza sebebiyle programa katılamadı. Tamur adına ödülü, festival yarışmasının jüri üyesi ve görüntü yönetmeni Cevahir Şahin aldı.

Festivalin uluslararası "Onur Ödülü"ne bu yıl İran'dan ünlü oyuncu Rıza Naci ile senarist ve yönetmen Rıza Mirkerimi değer görüldü. Ödülünü oyuncu Nursel Köse'den alan Naci, bunu kendisine layık gören herkese teşekkür etti.

Yönetmen ve senarist Handan İpekçi'nin ödülünü takdim ettiği Mirkerimi de ödül için teşekkür ederek, "Ne zaman Türkiye'ye gelsem, davet edilsem, kendimi ülkemdeymişim gibi hissederim." dedi.

Programın sonunda Fi Orkestrası, "Titanic", "Game Of Thrones" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın arasında olduğu Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü filmin müziğini seslendirildi.

"6. Esenler Film Festivali"

"Onur Ödülleri" kapsamında ödül sahiplerine ithafen özel film gösterimleri de festival programında yer alacak. Rıza Naci'nin "Winners" ve Rıza Mirkerimi'nin "The Night Guardian" filmlerinin yanı sıra "Jüri Özel Ödülü" bu yıl kendisine ithaf edilen Türk sinemasının usta yönetmeni Halit Refiğ'in "Bir Türke Gönül Verdim" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Güncel Türkiye sinemasına odaklanan festivalin "Yakın Plan Türkiye Film Seçkisi" kapsamında da "Tavşan İmparatorluğu", "Kanto", "Işığın Hasadı" ve "Ayşe" filmi gösterilecek.

Özel gösterimlerde başrollerini Perihan Savaş, Halil Ergün ve Eda Akalın'ın paylaştığı kısa film "Akşam Yemeği"nin de galası gerçekleştirilecek.

Jüri başkanlığını usta yönetmen Reis Çelik'in üstlendiği festivalde ayrıca 10 yarışma filmi ve 10 yarışma dışı kısa filmden oluşan 20 kısa film izleyicilerle buluşacak.

Festival programında sinema tarihine, oyunculuk mesleğine ve sektörün dönüşümüne odaklanan paneller ve söyleşiler de yer alacak.

Halit Refiğ'in sinemasını merkeze alan "Bir Yorgun Savaşçı: Halit Refiğ" başlıklı panel, Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ ve Suat Köçer'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Nursel Köse ve Hakan Karsak'ın katılımıyla oyunculuğun meslek ile şöhret arasındaki konumu, Naim Kanat'ın iştirakiyle kurgunun temel dinamikleri, Hüseyin Çay, Abdülhamit Güler ve Bünyamin Duranoğlu'nun katılımıyla yapay zekanın sinema üretim süreçlerine etkisi ve Faruk Güven, Alin Taşçıyan, Deniz Yavuz ve Suat Köçer'in iştirakiyle Türkiye'deki festivallerin durumu üzerine söyleşiler yapılacak.

Festival, 23 Aralık'ta Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.