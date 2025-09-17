52 Yaşında Üniversiteli Olan Hanım Beğtaş'ın Başarı Hikayesi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de ilkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kalan Hanım Beğtaş, 5 çocuğunu okuttuktan sonra ortaokul ve liseyi açıktan tamamlayıp 52 yaşında üniversiteli oldu.

Midyat ilçesinin kırsal Altıntaş Mahallesi'nde dünyaya gelen ve ilkokulun ardından annesinin isteğiyle eğitim hayatı sona eren Beğtaş, manastırda malfono (üstat) olarak Süryanice eğitim veren, Süryani Dili-Kültürü ve Edebiyatı Derneği Başkanı Yusuf Beğtaş ile evlendi.

Hayatını 5 çocuğunun eğitimine adayan Beğtaş'ın çocuklarından biri doktor, biri avukat, biri sosyolog, biri ise diş hekimi oldu, en küçük çocuğu ise gastronomi eğitimini sürdürüyor.

Çocuklarının hayatını kazandığını görmenin gururunu yaşayan Beğtaş, eğitimini sürdürme hayalini gerçekleştirmek istedi.

Ortaokul ve liseyi açıktan okuyan Beğtaş, eşinin ve çocuklarının da desteğiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı.

Beğtaş, aldığı puanla Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümüne yerleşti.

Üniversiteli olmanın heyecanını yaşayan Beğtaş, başarı öyküsünü ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

"Annem okumama izin vermeyince içimde ukde kaldı"

Beğtaş, ilkokuldan sonra eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kaldığını, evlenip çocuklarına annelik yapmaya başladığını belirtti.

Çocuklarını okuttuktan sonra sıranın kendisine geldiğini, okuma aşkı ile eğitimini sürdürmek istediğini anlatan Beğtaş, şunları söyledi:

"İlkokulu bitirdikten sonra ağabeylerim 'okutalım' dedi, annem okumama izin vermeyince içimde ukde kaldı. 5 çocuğum oldu. Büyük oğlum uzman doktor, diğeri avukat, kızım sosyolog, diğer kızım diş hekimi, en küçüğümüz ise şu an gastronomi okuyor. Hepsi okuyunca ben de bir deneyeyim dedim. Ortaokul ve liseyi dışarıdan okudum sonra sınava girdim. Kazanınca eşim Süryanice eğitmeni olduğu için ben de Süryanice bölümünde eğitim görmek istedim."

"Çocuklarım gurur duyuyor"

Beğtaş, Süryanice ana dili olduğu için bu bölümü tercih ettiğine değinerek, eşi gibi bu dile katkı sunmak istediğini dile getirdi.

Eşinden ve çocuklarından büyük destek gördüğünü vurgulayan Beğtaş, sınavı kazandığında ve üniversiteye yerleştiğinde bütün yakınlarının kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Beğtaş, "Bu yaştan sonra okuma azmi gelince herkes sevindi, kutladı. Herkes destek oluyor, çocuklarım gurur duyuyor." dedi.

"Her yaşta okunur, yeter ki sabır ve azim olsun"

Okumak için bir yaş haddinin olmadığını dile getiren Beğtaş, herkesi okumaya teşvik ettiğini belirtti.

Beğtaş, "Her yaşta okunur, yeter ki sabır ve azim olsun. Hedefim üniversiteyi bitirmek ve eşimle beraber unutulmaya yüz tutan bu dili canlandırmak." diye konuştu.

"Üniversiteye girme hakkı kazanması eşi olarak beni onurlandırdı"

Eşi Yusuf Beğtaş ise yaklaşık 35 yıldır bölgede Süryani dili ve kültürüne yönelik hizmetler sunduklarını söyledi.

Mor Gabriel Manastırı'nda 25 yıla yakın eğitmenlik yaptığını anlatan Beğtaş, hayatı boyunca insanları daima eğitime teşvik ettiğini belirtti.

Eğitimini sürdürme kararında eşini de desteklediğini anlatan Beğtaş, "Sınavı kazanarak başarısını taçlandırmış olması, üniversiteye girme hakkı kazanması eşi olarak beni çok mutlu etti, onurlandırdı." ifadesini kullandı.

Beğtaş, Süryanicenin tarihsel süreçte doğu batı arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, bu dilin canlı kalması, kaybolmaması için ciddi faaliyet yürüttüğünü, katkı sunduğunu kaydetti.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümünün olmasının dünyada yaşayan Süryaniler için çok önemli olduğuna işaret eden Beğtaş, eşinin alacağı eğitim sonrası kendisiyle aynı kulvarda aynı amaca hizmet etmenin ayrı bir güzellik ve motivasyon olacağını dile getirdi.

Beğtaş, "Kuruluşundan bugüne bu bölümün Mardin'de aktif olması için imkanlar ölçüsünde elimden gelen katkıyı sundum. Bu bölümün daha iyi yerlere gelebilmesi için eşimle daha iyi çalışmalar içinde olacağımızı hissediyorum." dedi.

"Bu dilin değerini bildiği için güzel başarılara imza atacağını düşünüyorum"

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Prof. Dr. Mehmet Sait Toprak da Süryanice ile ilgili Türkiye'de pek çok alan olmasına rağmen çok az çalışma bulunduğunu ifade etti.

Toprak, bu yıl bölümlerine Hanım Beğtaş'ın da yerleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bölümde Süryani kültürüne ve diline dair çalışmalar yapacağı için çok mutlu ve umutluyuz. Bilim öğrenmenin yaşı yoktur. Süryani kültürünün bütün derin yapısına sahip olması büyük bir avantaj. Bu dilin değerini bildiği için güzel başarılara imza atacağını düşünüyorum. Kendisine bu bölümde uzun yıllar çok güzel ve başarılı çalışmalar yapacağı ümidiyle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Toprak, dünyadaki tüm Süryanileri lisans, yüksek lisans ve doktora yapmak için bölümlerine davet ettiklerini belirtti.