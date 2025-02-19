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5 yaşındaki çocuğun mesane duvarından çıkan doktorları bile şoke etti

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Bitlis'te karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğnenin mesane duvarına yapıştığı tespit edildi. Ameliyat edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken doktorlar kesici ve delici cisimlerin çocukların ulaşamayacağı yerde tutulması gerektiği konusunda uyardı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 yaşındaki çocuk 9 ay önce yanlışlıkla toplu iğne yuttu. Daha önce cisim yuttuğu şikayetiyle gittikleri sağlık kuruluşlarından sonuç alamayan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, en son 4 gün önce Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

5 yaşındaki çocuğun mesane duvarından çıkan doktorları bile şoke etti

ÇOCUĞUN MESANESİNDEN TOPLU İĞNE ÇIKARILDI

Karın ağrısı şikayeti bulunan çocuğun çekilen röntgeninde, mesane duvarında metal cisim olduğu tespit edildi. Uzun süre vücutta kalan 3 santimetre civarındaki toplu iğnenin, mesane duvarına yapıştığı belirlendi. Ailenin bilgilendirilmesinin ardından Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı tarafından ameliyata alınan çocuğun yuttuğu toplu iğne çıkarıldı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Kamçı, 5 yaşındaki hastanın 9 ay önce cisim yuttuğunu ancak ailenin bunun toplu iğne veya çivi olduğunu ayırt edemediğini söyledi. Hastanın kontrollerinde, yuttuğu cismin doğal yollarla vücuttan çıkmadığını tespit ettiklerini anlatan Kamçı, "Bunun üzerine ameliyat kararı aldık. Ameliyatta cismin mesane duvarına yapıştığını gördük. Cerrahi operasyonla 3 santimetre civarındaki toplu iğneyi çıkardık. Hastayı birkaç gün takipte tuttuk. Genel sağlık durumu iyi olan hastamızı taburcu ettik." diye konuştu.

5 yaşındaki çocuğun mesane duvarından çıkan doktorları bile şoke etti

"BU CİSİMLERİ ÇOCUKLARIN ULAŞABİLECEĞİ YERLERE BIRAKMAYIN"

Bazı cisimlerin doğal yollarla vücuttan atılabildiğini belirten Kamçı, "Kesici ve delici cisimler çok tehlikeli. Bu gibi cisimlerin çocukların ulaşabileceği yerlere bırakılmaması gerekiyor." dedi.

5 yaşındaki çocuğun mesane duvarından çıkan doktorları bile şoke etti
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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