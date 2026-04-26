5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları Sona Erdi

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) "Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor" mottosu ve "Braind Conference" temasıyla ATO Congresium'da düzenlediği 5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, iki gün süren yoğun programın ardından sona erdi. Yapay zekadan markalaşmaya, dijital dönüşümden kültürel üretime kadar geniş bir yelpazede 120'yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı etkinliğe katılan kişi sayısı iki günde 50 bini aştı. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bu buluşmaların, şehrimizin ve ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmalarıyla yaptığı 5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, besteci, yazılım geliştiricisi ve müzisyen Mehmet Ünal'ın "Kozmik Senfoni"si ile başladı. Sesin harekete, hareketin ışığa, ışığın tekrar sese dönüştüğü, dijital enstrümanların ve projeksiyonların eşlik ettiği bir senfoni izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Gazeteci Başak Koç'un sunucululuğunda; teknoloji ve sürdürülebilirlik iletişimcisi Sertaç Doğanay'dan sanatçı Okan Bayülgen'e, oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Oktay Kaynarca'ya; akademisyen ve yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin'den girişimci Ayşen Zamanpur'a, besteci Musa Göçmen'den sanatçı Sefo'ya, müzisyen Ragıp Narin'den yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı'ya, AgiBot Başkanı Abel Deng'den Tony Blair Enstitüsü AI Direktörü Dr. Laura Gilbert'a, Oxford Üniversitesi'nden Dr. Clare Morgan'dan, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi RT Hon Manzila Pola Baroness Uddin'e eski Avrupa Parlamentosu Üyesi İsmail Ertuğ'dan Canva Türkiye yöneticileri Ceren Elbasan ve Kubilay Tutar'a, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'dan moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı'ya kadar yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen, sanatçı, girişimci, sporcu ve iş dünyası temsilcisinin katıldığı etkinlikte, yapay zekadan markalaşmaya, sanattan spora kadar geniş bir yelpazede konular ele alındı.

3 bin gence eğitim

Buluşmalar kapsamında 70'i aşkın eğitmen ve akademisyen sekiz ayrı salonda 40'ı aşkın eğitim programı düzenledi. "CANVA: Yapay Zeka Ekosistemi", "Google Developer Türkiye-Dağınık Yapay Zeka Kullanımından Entegre Sistemlere", "Sıfırdan Başlasaydım: Yapay Zeka Çağında Ne Öğrenmeli", "Yapay Zeka Uygulamaları", "Dijitalde Görünür Olmak: Aramada, Sosyalde Yapay Zekada", "Kampanya Simülasyonu", "Sosyal Medyada İnsan Dokunuşu ve Yapay Zeka Hızı", "Tasarımda Yapay Zeka: Fikirden Görsele Yeni Üretim Biçimi", "Yapay Zeka ile Daha Akıllı Strateji", "İnsan mı Yapay Zeka mı? İçerik Üretiminin Yeni Dengesi", "Yapay Zeka ile Geleceği Şekillendirmek: Sürdürülebilir, Etik ve Toplum Odaklı Yaklaşımlar", "Gazi Üniversitesi-Markalaşmada Yapay Zeka Kullanımı: Verimlilik ve Hukuki Risk", "Hacettepe Üniversitesi-BRAİND Ankara: Yapay Zeka Çağında Markanın Disiplinlerarası İnşası ve Ankara'nın Teknoloji Üssü Vizyonu"nun da aralarında yer aldığı başlıklarda gerçekleşen eğitimlere yaklaşık 3 bin genç katıldı.

Eğitimini tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi. Program, Aselsan, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Roketsan ve TUSAŞ'ın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Üniversiteler ve teknokentler stant açtı

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Congresium üst salonlarında gerçekleştirilen konuşmalar ve eğitimlerle devam ederken, fuar alanında Üniversiteler, teknokentler, savunma sanayi ve teknoloji firmalarının stantları ile interaktif deneyim alanları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da sergilendiği fuar alanında, robot gösterileri ve dijital sanat alanları da yer aldı.

Organizasyonda Ankara Ticaret Odası da bir stant açarak, uluslararası arenada ödül kazanan ATONET Akıllı Asistan ile diğer çalışmalarını tanıttı.

Kaynak: ANKA