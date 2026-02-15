Esenler'de '5. Radyonun Yıldızları Ödül Töreni' gerçekleşti

ESENLER Belediyesi tarafından 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel olarak düzenlenen '5. Radyonun Yıldızları Ödül Töreni' gerçekleşti. 22 farklı kategoride yılın en iyileri ödüllendirildi.

Radyo Esenler'in medya sponsorluğunda düzenlenen tören, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. 'Radyo Hafızadır' temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, radyo programcıları ve sanatçılar bir araya geldi. Törende 'Onur Ödülleri', Türk halk müziğinin usta isimleri Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak'a takdim edildi. Binlerce dinleyicinin oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerini bulurken, geceye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile çok sayıda davetli ve sanatçı katıldı.

'YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU' ÖDÜLÜ RADYO D'NİN OLDU

'Yılın En İyi Ulusal Radyosu' ödülü Radyo D'nin olurken, aynı zamanda 'Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı' ödülü de Radyo D'den Aygül Aydın'a verildi. 'Yılın En İyi Radyo Haber Spikeri' ödülü ise Meltem Bozbeyoğlu'na takdim edilirken, ödül CNN Türk adına alındı.

'RADYOCULARI ANMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ödül töreninde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Dünya Radyo Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da hafızalarda özel bir yere sahip olan radyo ve radyocular anmaya çalışıp, emekleri ödüllendirmeye çalışıyoruz. Çünkü toplumların kendi geleneklerini yaşatması ve sürdürmesi büyük bir kıymet taşıyor. Radyo, bazen bir sırdaş, bazen bir gönüldaş, bazen de yalnızlığı gideren en kadim dosttur. Radyoculuk ise hiçbir zaman değerini ve kıymetini kaybetmeyecek bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. İnsan, ne yaparsa yapsın, hoş bir sesi duymaya, güzel bir haberi dinlemeye ya da bir iletişim aracı aracılığıyla duygularını paylaşmaya her zaman ihtiyaç duyar. İşte bu nedenle radyo, değerini daima korumaktadır" dedi.

'BAŞARI HALKIN TAKDİRİYLE ANLAM KAZANIR'

Göksu, "Esenler Belediyesi bünyesinde yayın yapan Radyo Esenler de binlerce dinleyicisiyle bu geleneği yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Radyonun Yıldızları' programında, binlerce vatandaş oylamaya katılarak kendi alanlarında en başarılı radyocuları seçti. Anadolu'da güzel bir söz vardır: 'Marifet iltifata tabidir.' Başarı, halkın takdiriyle anlam kazanır. Bu gecede de ödüller, doğrudan halkın oylarıyla belirlenen radyoculara takdim edilecek" diye konuştu.

'RADYO OLMASAYDI BELKİ DE HİÇBİR NETİCE ALAMAZDIK'

Bedia Akartürk, "Böylesine anlamlı bir radyo ödül töreninde bulunmak benim için büyük bir gurur. Çünkü radyo demek, benim hayatım demek. Radyo bizim evimizdi, yuvamızdı, her şeyimizdi. Sesimizi oradan duyurduk. Eğer radyo olmasaydı, halkımız bizi nasıl tanıyacaktı? Dinleyiciler bizi radyodan duydu, sonra konserlere geldiler. Eğer radyo olmasaydı belki de hiçbir netice alamazdık. Bu yüzden radyoya minnettarız; bunu özellikle ifade etmek isterim. Bugün yeniden başla deseler, hiç düşünmeden yine radyoya başlarım. Duygularım hala aynı. Elbette her şeyin bir zamanı varmış. Ama sağ olsunlar, türkülerimi hala sık sık çalıyorlar. Kendilerine buradan gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'RADYOLARI DUYURMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN'

Şarkıcı Sinan Akçıl ise "Vallahi şimdi ödül törenleri genel olarak dandik oluyor. Yani maalesef her davete katılmıyorum. Bazen bir yere katkı yapmak istiyorum ama o da yüksek geliyor onlara, dekont attıktan sonra gidiyorum. Fakat bugün farklı. Neden? Çünkü radyo arkadaşlarımız için buradayız. Ama bugün Esenler Belediyesi'nin katkısıyla "Radyonun Yıldızları" gibi bir organizasyon var. Benim radyolara çok büyük bir vefa borcum var. Onlarla beraber büyüdük yıllardır. Onlar olmasa şarkılarım çalmazdı, ben konser konser dolaşamazdım. O yüzden radyoları duyurmak için çok önemli bir gün. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Nadir geldiğim ödül törenlerinden biri bu" diye konuştu.

'HABERCİLİK, ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Ödül alan Meltem Bozbeyoğlu da "Her gün CNN Türk ekranlarında, saatlerimiz sabahı gösterdiğinde 'Günaydın' diyerek sizlerle buluşuyoruz. En sıcak ve en yeni gelişmeleri, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte en doğru ve en hızlı şekilde sizlere ulaştırmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Habercilik, çocukluk hayalimdi. Bu hayalime kavuşmuş olmak benim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Sayın Başkanımızla da az önce göz göze geldik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımda önemli bir yere sahiptir; birlikte birçok yayın gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.