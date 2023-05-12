5 kişinin öldüğü olayda, taraflar husumeti bitirmek için bira araya gelmiş (2)- Yeniden

Yazı işleri müdürlerine'İzmir'de 5 kişinin öldüğü silah kavga' haberimizi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz YENİDEN-------------------Tolga TAHÇI/İZMİR, - İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan, 5 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin...

Yazı işleri müdürlerine

' İzmir'de 5 kişinin öldüğü silah kavga' haberimizi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

Çok yönlü soruşturma başlatan polis, olayla ilgili şüphelileri tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 7'si polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.