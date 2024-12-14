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"5. Esenler Film Festivali" onur ödülleri ile başladı

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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" açılış programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" açılış programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılım'ın destekleriyle düzenlenen festival, ünlü yönetmenleri, ödüllü yapımları, ulusal ve uluslararası sanatçılarla sinema profesyonellerini bir araya getiriyor.

Festivalin açılış törenine, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, festivalin jüri başkanı Fikret Kuşkan, "Onur Ödülleri" sahipleri Müge Akyamaç ve Mazlum Kiper, festivalin jüri üyeleri, sinema yazarları, kültür sanat gazetecileri, yapımcı ve yönetmenler, kısa film yarışması ve kısa film yapım destek finalistleri ile çok sayıda sinemasever katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, festivalin 5. yılında devam etmesinin takdir edilesi olduğunu belirterek, "Aile kavramı, şu anda asrımızın en büyük problemi olarak karşımıza çıkmakta. Videoda bu hayattan ebedi hayata intikal eden birçok sanatçıyı gördükçe, bizim de hayatımız bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçti. Onlar bizim annemizdi, babamızdı, kardeşimizdi, mahalleden arkadaşımızdı. Daha doğrusu hayatımızın büyük bir kısmını onlarla paylaşarak geçirdik. Aile anlayışımızı, hayata bakış açımızı, kültürel derinliğimizi ve toplumsal değerlerimizin birçoğunu bu izlediğimiz filmlerden aldık." dedi.

Gözen, filmlerin, sanatın ve sanatçının toplumsal değerlerle örtüşen, kökünü milli ve manevi değerlerden alan bir yapıda olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul'a ve Türkiye'mize, aile kavramı üzerine ciddi anlamda bir yönelim var. Türk toplumunun temel taşı olan aileyi bölüp parçalamak, ondan sonra kimliksizleşmiş toplumu da istedikleri bir yöne evirmek çevirmek istiyorlar. Buna yönelik her türlü tedbirin de alınması gerekiyor. Ben bu organizasyonda emeği geçen başta Esenler Belediye Başkanımıza, film organizatörlerimize, jürimize, filmi çekenlere, oynayanlara, emek verenlere buraya da gelerek bu güzel etkinliğe ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyorum."

"Aile olmanın varlığını ve gücünü korumaya devam edeceğiz"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise aile temasına dikkati çekerek, ailenin insanın ilk hayat mektebi olduğunu söyledi.

Göksu, festivalin bu yılki temasına değinerek, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz bu film festivalinde aile diyoruz. İlk başladığımızda kadınla başlamıştık. Göçle, çocukla, umutla devam ettik. Batı'nın nesillerimize dayatmaya çalıştığı cinsiyetsizleştirme ahlaksızlığına karşı 'aile' temasını merkeze aldık. Beyazperde üzerinden aile kurumumuzu bozmaya çalışanlara karşı bizler, bu şehirde aile olmanın varlığını ve gücünü korumaya devam edeceğiz. Annenin, babanın, çocuğun kıymetini bütün nesillerimize anlatacağız." diye konuştu.

Ailenin önemine işaret eden Göksu, şunları kaydetti:

"Beyaz perdede biz bu festival süresi içerisinde 'anne, baba, çocuk, kardeş' diyeceğiz. Annenin, babanın ne kadar kıymetli olduğunu, kardeşin ne kadar güzel bir şey olduğunu, aile kaynaşmasının da ne kadar güçlü olduğunu bütün nesillere aktarmaya çalışacağız. İnsanın yüreğinden gelen anne, baba, kardeş kelimesi beyazperdede bir daha ifade edilecek. İfade ettikçe o kavramların ne güzel kavramlar olduğunu bir daha hatırlayacağız."

Müge Akyamaç ve Mazlum Kiper "Onur Ödülü" aldı

Onur Dilber'in sunumunu yaptığı festivalde oyuncu Müge Akyamaç ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e "Onur Ödülü" takdim edildi.

Oyuncu Müge Akyamaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödül almanın çok mutluluk verici olduğuna söyleyerek, "Üstelik 'Onur Ödülü' alacağım yaşa geldiğim için daha da mutlu hissediyorum kendimi. Heyecanlıyım, güzel bir duygu. Bu festivallerin çoğalmasını diliyorum. Güzel bir ilgi var." şeklinde konuştu.

Mazlum Kiper de bir Türk olarak dünyada 6 dilde seslendirme yapan tek oyuncu olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de dizilerin seslendirmelerinin dünyada şu anda ikinci olduğunu hatırlatarak, bundan gurur duymanızı bekliyorum." dedi.

Açılış programı, Türk halk müziği sanatçısı Onur Önür konseriyle sona erdi.

Festival programı hakkında

Film gösterimleri, söyleşiler, paneller, proje yapım destekleri ve ustalık sınıfları gibi tüm festival etkinlikleri, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda yapılacak.

Festivalde bugün Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde "Ölümsüz Karanfiller", "Döngü" ve çocuk filmleri gösterilecek.

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde söyleşiler yapılacak. AKM'de ise "Gülizar" filmi sinemaseverler ile buluşacak. "Meryem" filminin İstanbul galası gerçekleştirilecek ve festlivalin jüri başkanı olan Fikret Kuşkan bir ustalık sınıfı etkinliği düzenleyecek.

Oyuncu Fikret Kuşkan'ın başkanlığını üstlendiği festivalin jürisinde ise oyuncu Bennu Yıldırımlar, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yazar ve yönetmen Cengis Temuçin Asiltürk ve yönetmen Eylem Kaftan yer alıyor.

Kazananlara ödülleri, 17 Aralık'ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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