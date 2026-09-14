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48 ilde yeni nesil organize suç örgütlerine operasyon: 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

48 ilde yeni nesil organize suç örgütlerine operasyon: 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde,  yeni nesil organize suç örgütleri ile bu örgütlerin sosyal medya ve iletişim platformlarındaki yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde,  yeni nesil organize suç örgütleri ile bu örgütlerin sosyal medya ve iletişim platformlarındaki yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonların, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu, sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca örgütsel faaliyetlerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştığı, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşıdığı, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısı oluşturmaya ve sosyal medya aracılığıyla örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştığı belirlendi.

Operasyonların, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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