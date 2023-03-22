44 gün sonra girdiği hasarlı evinde balıklarını canlı buldu

OSMANİYE'de depremde hasar gören evine 44 gün sonra giren Gökhan Akyürek, az miktarda su bulunan akvaryumdaki 2 Japon balığının yaşadığını gördü. Akyürek, geçen süre içerisinde yem verilmeyen balıklarını canlı bulunca çok mutlu olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de Esenevler Mahallesi'ndeki Doğan Apartmanı da hasar gördü. Binanın 5'inci katında oturan Gökhan Akyürek, eşyalarını toplamak için eve gitti. Akyürek, deprem olunca evde bırakmak zorunda kaldığı akvaryumdaki 2 Japon balığını, 44 gün sonra canlı buldu. Akyürek, geçen süre içerisinde yem verilmediğini belirttiği balıkları cep telefonuyla kayda aldı.

Adana'da petshop işleten Emrah Kösedağ, balıkların su içerisinde olduğu sürece 2 aya kadar yaşayabildiğini belirterek, "Uzun süre depolarda unutulmasına rağmen yaşayan balık türleri var. Bu Japon türü de uzun süre yaşayabiliyor. Bu balıklar, vücut yağlarının erimesiyle hayatta kalabiliyorlar. Su seviyesinin düşük olması, oksijene daha kolay ulaşabilir hale getirmiş olabilir. Suyun temiz kalmasıyla bakteri oluşumu artmaması hayatta kalmış olmalarına yardımcı olmuş olabilir" dedi.