41 kişiye mezar olan maden ocağında ihmal var mı? Ölen madencinin ablası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın yaşandığı maden ocağında imal olup olmadığı tartışılırken ölen madencilerden birinin ablası kendisini teselli eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yandı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söyledi. Yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ise ağır.

Türkiye'yi yasa boğan patlamada bir ihmal olup olmadığı tartışılırken yaşamını yitiren madencilerden birinin ablasının sözleri olayı farklı bir boyuta taşıyacak. Kendisini teselli etmek için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dert yanan acılı kadın, "