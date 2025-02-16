Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından (TDPV) dört kategoride düzenlenen "4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları" başvuruları başladı.

Türkiye'den ve tüm dünyadan öğrencilerin katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek yarışmalarla, Ahiliğin ve Ahi Evran'ın tanıtılması, anlaşılması, yaşattığı evrensel değerlerin hatırlatılması ve bu değerlerin bugüne ışık tutmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Resim, masal/öykü, şiir ve deneme olmak üzere dört kategoride düzenlenecek yarışmalarda, resim kategorisine ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, masal/öykü kategorisine ortaokul ve lise öğrencileri, şiir ve deneme kategorisine ise lise ve üniversite öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

Yarışmaya sunulan tüm eserlerin teması, konusu ve içeriği Ahilik ve Ahiliğin kurucusu Ahi Evran olacak.

Başvuracak öğrenciler, eserini hazırlamadan önce "www.ahievran.org" sayfasındaki veri tabanından Ahilik ve Ahi Evran hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilecek.

Yarışmaya başvurular, 15 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

"Ahiliğin tanıtılmasına yine katkı sağlamayı planlıyoruz"

TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, yarışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda, gençlerin Ahiliği daha iyi tanıması ve yaşamalarında uygulaması için yarışma düzenlediklerini belirtti.

Gençlerin yarışmalara ilgi göstermesi için ödüllerinin olduğunu belirten Çalışkan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin farklı kategorilerde yarışmaya katılabildiklerini söyledi.

Yarışmalara katılmadan önce Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili "www.ahievran.org" adresindeki veri tabanından her türlü bilgiye ulaşılabileceğini vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Burada Ahilikle ilgili bütün kitaplar, dergiler, makaleler, sempozyum bildirileri, görseller, video içerikleri, daha önce yazılmış Ahilikle ilgili senaryolar, tiyatro eserleri bulunuyor. Yani ahilikle ilgili ne varsa, ne tür doküman varsa internet sitemize biz bunları yerleştirdik. Öğrenciler Ahilikle ilgili her türlü bilgiyi alabiliyorlar, videoları izliyorlar, resim ile kitaplara bakıyorlar ve Ahiliği tam anlamıyla öğrendikten sonra da hangi kategoride yetenekleri varsa Ahilikle ilgili bir eser hazırlayıp yarışmamıza başvurabiliyor. Medeniyetimizin temeli olan, medeniyetimizin Osmanlı Cihan Devleti olmasında çok önemli bir sistem olan, dünyevi ve uhrevi sistem olan Ahiliğin tanıtılmasına bir nebze olsun bu sene yine katkı sağlamayı planlıyoruz."

"Ahiliğin, dünyaya bir rol modeli olarak yayılması çok önemli"

TDPV Başkanı Çalışkan, hem yurt içi hem de yurt dışındaki tüm öğrencileri yarışmalara katılmaya davet etti.

Pakistan, Afganistan ve Azerbaycan gibi birçok ülkeden öğrencilerin önceki yarışmalara katıldığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Ahilik bizim medeniyetimizin temelini teşkil eden bir sistem olduğu için bunu bütün dünyaya yaymak, özellikle şu anki dünya konjonktüründe geldiğimiz noktada sıkışmışlığın, kapitalizmin dünyaya getirdiği noktada yeni bir ekonomik model olarak insanlara ahlakı, güzel ve kaliteli üretimi, kaliteli yaşamı örnek gösteren Ahiliğin, dünyaya bir rol modeli olarak yayılması çok önemli. Bunu da geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'den, bu coğrafyadan bütün dünyaya bu ışığı yaymak çok önemli. Biz vakıf olarak, ahiliğe çok önem veriyoruz ve bu yarışmalarımızla bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz."

Çalışkan, yarışma değerlendirme sürecinin eylül ayında tamamlanması ve ödüllerin 38. Ahilik Haftası içinde verilmesini planladıklarını da sözlerine ekledi.