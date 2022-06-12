4 Türk'ün de öldüğü helikopter kazasında büyük trajedi! 2 yıl önceki Beyrut Limanı patlamasında eşini kaybetmiş - Haberler

İtalya'da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopterin Modena civarında radar temasının kesilmesinin ardından kaybolan helikopteri arama çalışmalarından acı haber önceki gün geldi.

4'Ü TÜRK 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterde, kağıt teknolojileri fuarına katılan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri firmasında çalışan dört Türk iş insanı da dahil olmak üzere yedi kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Düşen helikopterde hayatını kaybeden iş insanları ülkeyi yasa boğdu.

İKİ YIL ÖNCE DE EŞİNİ KAYBETTİ

Kazada yaşamını yitirenlerden biri de Lübnanlı iş insanı Tarık Tayyah'ti. Arap medyası Tayyah'ın da trajik bir geçmişi olduğunu ve iki yıl önce bir faciada eşini kaybettiğini ortaya çıkardı.

ÜLKENİN EN ÜNLÜ MÜCEVHER TASARIMCILARINDAN BİRİ

İtalya'da bulunan Tayyah'ın eşi mücevher tasarımcısı Hala Tayyah'ın iki yıl önce 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanındaki patlamada yaşamını yitirdiğini yazan Arap medyası, bu bilgiyi paylaştı. Ülkenin ünlü mücevher tasarımcılarından biri olan Hala Tayyah ve Tarık Tayyah'ın kızları Tamara Tayyah, Beyrut'taki patlamadan sonra ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a annesinin tasarladığı bir mücevheri takdim etmişti.

Helikopter kazasında ölen Tarık Tayyah ve 2 yıl önce kaybettiği eşi Tamara.

"BU RESMEN BİR TRAJEDİ OLDU"

Sözcü'nün haberine göre Tayyah'ın yakınları, "Helikopterin bulunacağına inanıyorduk fakat çok yıkıcı oldu. Tarık çok neşeli biriydi. Ailesi Hala'nın vefatını halen kaldıramamıştı ve bu bir trajedi oldu" dedi.

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