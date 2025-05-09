Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali başladı.

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen festivalin açılış resepsiyonunda konuşan Vali Mustafa Özarslan, şehirlerin de insanlar gibi kimlikleri ve karakterleri olduğunu söyledi.

Sinop'u bir dost şehir olarak tanımladıklarını belirten Özarslan, sinema ve sanatın toplumların gelişmesi, kalkınması için çok önem arz ettiğini kaydetti.

Sanatın ve sinemanın gelişimi noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün önemli destekleri olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Ben bu manada sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerel destek önemli, genç girişimci arkadaşlarımız sayesinde inanıyorum ki sinemamız daha da gelişecek. İnancımız şudur ki Sinop olarak sinemaya, sanata ve sanatçıya ev sahipliği yapmaya uzun yıllar devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Karadeniz'in en güzel limanı olan Sinop'un huzurun da kenti olduğunu vurguladı.

Sinop'un aynı zamanda mutluluğun, barışın ve çeşitliliğin kenti olduğunu dile getiren Maviş, "Sinop'u aynı zamanda sanatın ve kültürün limanı olarak görüyoruz. Bugün de tam da bunu yansıtan özel bir etkinlikte bir aradayız. Festival süresince katılımcılarla sadece beyaz perdeden yansıyan ışığı değil, gönlümüzden yansıyan ışığı da paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, katılımcılara iyi seyirler diledi.

Resepsiyonun ardından yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Hayat" filmi Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Nirengi Kültür Sanat Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festivalde çok sayıda film ve oyuncu sanatseverlerle buluşacak.