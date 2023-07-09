4 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Çocuklarım perişan, tahliyemi talep ediyorum

BURSA'da 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan ve tedavi sonrası tutuklanan otomobil sürücüsü Özlem Savun'un (37), çıktığı ilk duruşmada, 15 yıldır otomobil kullandığını belirterek, "Ben dikkatli araç kullanırım. Hala olayın şokundayım.

BURSA'da 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan ve tedavi sonrası tutuklanan otomobil sürücüsü Özlem Savun'un (37), çıktığı ilk duruşmada, 15 yıldır otomobil kullandığını belirterek, "Ben dikkatli araç kullanırım. Hala olayın şokundayım. Kader diye bir şey varmış, o da benim başıma geldi. Ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çocuklarım perişan oldu, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaza, 5 Şubat'ta, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Özlem Savun yönetimindeki 34 ZM 9005 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Daha sonra araç, kaza yaptığı için sağ şeritte duran Yakup Terzi (57) yönetimindeki 34 KT 1194 plakalı otomobil ile yardım için duran Bünyamin Sivri'nin (34) 34 BLK 062 plakalı otomobili ve Şehmuz Karabulut yönetimindeki 34 NK 7990 plakalı otomobilin arasına daldı. Otoyolun güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobil başında bekleyenlerin, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yola düştüğü görüldü. Kazada, Cansu Bağış (23), Serpil Terzi (47), Naz Terzi (15) ile Betül Nur Terzi (25) yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüleri Yakup Terzi, Özlem Savun, Bünyamin Sivri ile araçtakiler Defne Naz Savun (8), Özer Yağız Savun (10), Reyhan Mahmasahatova (31) ile Sercan Çalık (34) hastanelere kaldırıldı.

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Cansu Bağış'ın ablası Mısra Bağış, kazanın bir cinayet olduğunu, sürücünün hızla seyir halinde olduğunu söyleyerek, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Olayın olduğu gün bir vatandaşın kaza yaptığını belirterek, "O sırada kız kardeşim kaza yerinden geçiyor. Yardım etmek amacıyla yolun kenarında durup, aracı emniyet şeridine çekmeye çalışıyorlar. Sanık 4 kişiyi katletti. Bu kaza değil. Buna kimse kaza süsü veremez. Bu resmen cinayet. Vahşice yapılan bir katliam. Biz bu davanın sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı. Anne Hakime Bağış da sanığın cezalandırılmasını istedi.