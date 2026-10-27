35 kişinin hayatını kaybettiği Rana Apartmanı iddianamesi 3 yıl 8 ay sonra tamamlandı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği Rana Apartmanı'nın iddianamesi, depremden 3 yıl 8 ay sonra tamamlandı. Depremde anne ve babasını kaybeden avukat Eren Can, ilk duruşmanın depremden 4 yıl sonra 15 Ocak 2027'de görülecek olmasına tepki gösterdi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi'nde bulunan Rana Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda, aralarında 1 yaşında bir bebeğin de olduğu 35 kişi yaşamını yitirdi.

Soruşturma aşamasında alınan ikinci bilirkişi raporunda, binanın yapımında yer alanlar ile belediyenin yapı kontrol birimi sorumlularının "asli kusurlu" olduğu belirtilmişti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma, depremden 3 yıl 8 ay sonra tamamlandı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, statik proje müellifi şüpheli Hasan Ali Acar hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

"RANA APARTMANI'NI HATIRLAMIYORUM"

İddianamede ifadesine yer verilen emekli inşaat mühendisi Hasan Ali Acar, "Rana Apartmanı'nı hatırlamadığını, Hatay'da hiç ikamet etmediğini ve binanın statik projesini çizmediğini" savundu. "Ankara merkezli çalıştığını, Türkiye genelinde yüzlerce proje çizdiğini ve Hatay'da yalnızca bir binanın statik projesini hazırladığını" belirten Acar, "soruşturmaya konu binayla ilgisi olmadığını ve evraklarda isminin neden yer aldığını bilmediğini" öne sürdü.

Acar, bilirkişi raporundaki aleyhine değerlendirmeleri kabul etmediğini ve incelemenin 1975 Deprem Yönetmeliği kapsamında eksik yapıldığını savunarak üzerine atılı suçlamaları reddetti.

"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMAYA İTİBAR EDİLMEDİ"

İddianamede, statik proje müellifi Hasan Ali Acar'ın "ilgili mevzuat ve deprem yönetmeliğine aykırı olarak kolonların dar kenarları açısından hatalı tasarım yapması" nedeniyle binanın depremde yıkıldığı belirtildi. Acar'ın, "Antakya'nın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu ve binanın depremde yıkılabileceğini öngörebilecek durumda olmasına rağmen gerekli önlemleri almadığı, dikkat ve özeni göstermediği" öne sürüldü.

Acar'ın ifadesinde imzaların kendisine ait olmadığını savunmasına karşın, Türkiye genelinde yüzlerce proje çizdiğini ve Antakya'da da statik projesini çizdiği binalar bulunduğunu belirttiği aktarıldı. İmza incelemesinde imzaların Acar'a ait olduğu kesin olarak tespit edilemese de bilirkişi raporunda, aradan geçen uzun süre nedeniyle imza ve yazılarda değişiklik olabileceğinin belirtildiği kaydedildi. İddianamede, bu değerlendirmeler doğrultusunda Acar'ın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilemediği ve hakkında dava açılması için yeterli delile ulaşıldığı ifade edildi.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ BEKLENECEK

Başsavcılık, belediye yapı kontrol birimi sorumlularının kusurlu olduklarının tespit edilmesi ve kusur atfedilen kişilerin kamu görevlisi olması nedeniyle soruşturma izni isteneceğinden ayrı soruşturma yürütülmesine karar verdi.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği davanın ilk duruşması, 15 Şubat 2027'de görülecek.

"İLK DURUŞMAMIZ 15 ŞUBAT 2027'DE GÖRÜLECEK, İNANABİLİYOR MUSUNUZ?"

Depremde anne ve babasını kaybeden avukat Eren Can, süreci şöyle değerlendirdi:

"Bugün size bir avukat olarak değil, 6 Şubat depremlerinde anne ve babasını kaybetmiş bir yurttaş olarak sesleniyorum. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl, 8 ay, 21 gün geçti. ve benim de annem Hatice Can'ı, babam Mithat Can'ı kaybettiğim Rana Apartmanı'nda 35 insanın vefatı için iddianame daha yeni düzenlendi. İlk duruşmamız 15 Şubat 2027'de görülecek. İnanabiliyor musunuz? Depremin 4. yıl dönümünden sonra biz daha ilk duruşmamıza gideceğiz. Peki, sanık kim? Sanık, sadece binanın yapımından sorumlu olan bir kişi. Onun dışında bir sanık yok. Kamu görevlileri dosyadan ayrılmış. Ancak daha soruşturma izni bile verilmemiş durumda.

Yani biz sevdiklerimize bir kez daha sarılamayacakken, onların yüzünü bir kez daha göremeyecekken, adalet için bu kadar beklemişken, 4 sene sonra ilk duruşmaya gittiğimizde sadece tek bir sanığın olduğu bir dosyayla karşı karşıyayız. Buna rağmen adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz yasımızı yaşamayı bir kenara bıraktık. Sadece adalet duygusunu yaşamak istiyoruz. Adalet duygusu yaşansın ki aynı acıları toplum olarak bir daha yaşamayalım istiyoruz. Bu nedenle Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Şubat 2027 tarihinde görülecek olan ilk duruşmaya tüm duyarlı dostları, kamuoyunu davet ediyorum. Deprem davalarını yalnız bırakmayalım. Acılı ailelerin yanında olalım."

Kaynak: ANKA