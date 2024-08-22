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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Orhan Kemal Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu

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23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu. Muzaffer Hiçdurmaz, Güler Ökten ve Mazlum Kiper ödüllerin sahibi oldu.

(ADANA)- 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Seslendirme sanatçısı, senarist, yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper, ödüllerin sahibi oldu.

Orhan Kemal'in anısını yaşatmak, sinemaya kattıkları emek ve eserler için sinema çalışanlarına verilen ödüller bu yıl yönetmen, genel koordinatör, yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz'a, oyuncu Güler Ökten'e ve oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verildi. Orhan Kemal Emek Ödülleri, 23 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek açılış töreninde sahiplerini bulacak.

Üç sinemacıya ödül

Festival Yürütme Kurulu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Orhan Kemal Emek Ödülleri'ni üç değerli sinemacıya vermekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Henüz 14 yaşında tanıştığı film setlerinde genel koordinatör, oyuncu, senarist, görüntü yardımcılığı ve oyuncu yönetmenliği görevlerinde çalışmış, Lütfi Ö. Akad'dan Şerif Gören'e, Bilge Olgaç'tan Ertem Eğilmez'e, sinemamızın ustalarına yönetmenlik yardımcılığı yapan ve Pier Paolo Passolini, Elia Kazan ve Jules Dassin gibi yönetmenlerle uluslararası projelerde çalışan, 80'lerin olay yaratan filmlerinden 'Çark'ın yönetmeni de olan sinema emekçisi Muzaffer Hiçdurmaz'a; karakter oyunculuğunun en iyilerinden Babası Kani Kıpçak'ın yönettiği 'Ölünceye Kadar Seninim' filmiyle 6 yaşındayken başlayan oyunculuk tutkusunu, 1960 yılından itibaren tiyatro sahnelerine taşımış, sinemamızda 'Kırık Bir Aşk Hikayesi', 'At', 'Ses', 'Sürü', 'Bekçi', 'Ali', 'Kaçıklık Diploması', 'Güle Güle' gibi klasikleşmiş filmlerle başarısını sürdürmüş ve ekranlarda 'Bizimkiler', 'Cahide', 'Geçmiş Bahar Mimozaları', 'Yaprak Dökümü', 'Leyla ile Mecnun" gibi dizilerde beğeniyle izlediğimiz, sinemamızın en önemli karakter oyuncularından Güler Ökten'e ve sesiyle de hafızalarımızda genel sanat yönetmenliği de yaptığı Şehir Tiyatroları'nda birçok başarılı oyuna imza atan, 'Hollywood Kaçakları', 'Abuzer Kadayıf', 'Yabancı Damat' gibi birçok film ve dizide izlediğimiz, sinemamızda Eşref Kolçak ve Tanju Gürsu gibi aktörlere ve sayısız yabancı film, belgesel ve diziye sesiyle hayat vermiş, özellikle 'Yüzüklerin Efendisi' serisinde 'Saruman' karakterini seslendirmesiyle de hafızalarımıza kazınan Mazlum Kiper'e 31. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin Orhan Kemal Emek Ödülü'nün takdim edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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