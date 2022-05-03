3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... CHP'li Çakırözer'in Raporu: 45 Gazeteci Hakim Karşısına Çıktı, 5 Gazeteci Saldırıya Uğradı, 5 Gazeteci...

ESKİŞEHİR (ANKA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Nisan ayı verilerini içeren Basın Özgürlüğü Raporu'nu; 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde açıkladı. Çakırözer'in raporuna göre 45 gazeteci hakim karşısına çıktı, 5 gazeteci saldırıya uğradı, 5 gazeteci de gözaltına alındı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Nisan ayı verilerini içeren Basın Özgürlüğü Raporu'nu yayınladı.

Çakırözer'in yayınladığı rapora göre; en az 45 gazeteci hakim karşısına çıkarken, 5 gazeteci saldırıya uğradı, 5 gazeteci de gözaltına alındı. Gazetecilere yüksek tazminat davaları açıldı. Anayasa Mahkemesi ve mahkemelerin hak ihlali kararlarına rağmen, Basın İlan Kurumu gazetelere ilan ambargosu uygulamaya devam etti.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİLERİN OLMAZSA OLMAZI DİYORSAK GAZETECİLERE YÖNELİK CEZALAR SON BULMALI"

Çakırözer, "Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Ama Türkiye'de basın özgürlüğü bilançomuz vahim. Gazeteciler saldırıya uğruyor, haber takibi yapan gazeteciler engelleniyor, gazeteciler hakkında rekor tazminat davaları açılıyor. Siteler, haberler erişime yasak. RTÜK, Basın İlan Kurumu iktidarın sopasına dönüşmüş durumda. Basın özgürlüğü demokrasilerin olmazsa olmazı diyorsak artık gazetecilere yönelik soruşturma ve davalarla, gazete ve televizyon kanallarına yönelik cezalar son bulmalı" değerlendirmesini yaptı.

Çakırözer, basın ve ifade özgürlüğü alanındaki ihlalleri raporunda şöyle sıraladı:

EN AZ 45 GAZETECİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

"-En az 45 gazeteci hakim karşısına çıktı. Evrensel yazarı Ender İmrek hakkında, 'Türkiye yanıyor, saray izliyor' başlıklı yazısı nedeniyle dava açıldı. Adıyaman Gerger Fırat Gazetesi haber'>Haber Müdürü Özgür Boğatekin hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

-Gazeteciler Kadri Esen, Ali Koçer, Emre Orman, Umut Taştan ve İbrahim Haskoloğlu gözaltına alında. Tutuklanan Haskoloğlu 8 gün sonra tahliye edildi.

-Gazetecilere gözdağı amacıyla açılan ağır tazminat davaları Nisan ayında da devam etti. Geçtiğimiz ay sosyal medyada gazeteci Çiğdem Toker'i hedef alan Selçuk Bayraktar, gazeteci Şirin Payzın ve Halk TV'ye Sözüm Var programına katılan konuğa soruları nedeniyle 150 bin TL'lik tazminat davası açtı. Bayraktar yine SİHA satışlarıyla ilgili bir haber nedeniyle Yeni Yaşam Gazetesi ve gazeteci Sedat Yılmaz'a da 150 bin TL'lik tazminat davası açtı.

-Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Nagihan Yılkın'ın 'Valilikte yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı' başlıklı haberine açılan soruşturma sonucunda 400 bin TL'lik tazminat davası açıldı. Ayrıca dava konusu habere erişim engeli getirildi.

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT), Evrensel gazetesi ve gazeteci Yusuf Karadaş'a köşe yazısı nedeniyle 25 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Nisan ayında sonuçlanan davalarda ise, gazeteci Sedef Kabaş, KKTC'de yayınlanan Avrupa gazetesinin yayın yönetmeni Şener Levent ve sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle toplam 39 bin lira tazminat ödemeye mahküm edildi.

50 KİŞİ TELEVİZYON KANALINI BASTI

-Kayseri'de Deniz Postası televizyon binası basıldı, gazeteci Azim Deniz ve program konuğu 50 kişilik grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında yayın yapılamazken, olay sırasında binada bulunan muhabirler saldırgan grup tarafından stüdyo ve mutfağa kapatıldı.

-Yazar Ergün Poyraz Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan evinin önünde üç kişi tarafından darp edildi.

-Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz, 2020 Elazığ depremi sonrasında yapılan TOKİ konutlarını incelemek için şehre gelen bakanların ziyareti sırasında, depremzedelerin AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na tepki gösterdiği anları çekerken darp edildi. Batmaz daha sonra hedef gösterilip, tehditlere maruz kaldığını açıkladı.

-İstanbul Beyoğlu'ndaki 1 Mayıs açıklamalarını takip eden Dokuz8 Haber muhabiri Fatoş Erdoğan ile Artı TV muhabiri Meral Danyıldız polisler tarafından darp edilerek alandan uzaklaştırıldı.

-RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayeti üzerine Kuran kursunda cinsel saldırıya uğrayan çocukların haberini yapan Halk TV, KRT, TELE 1 kanallarına idari para cezaları verdi.

-Diyarbakır merkezli yayın yapan Amed Radyo'ya da gelir vergisi beyannamesi vermediği gerekçesiyle 12 bin 804 TL para cezası kesildi.

-Halk TV'de Serhan Asker'in hazırlayıp sunduğu Görkemli Hatıralar programına 'Cemo Türküsü'nün seslendirilmesi nedeniyle RTÜK tarafından verilen yayın durdurma cezası 23 Nisan'da uygulandı.

-Anayasa Mahkemesi'nin, Basın İlan Kurumu'nun gazetelere yönelik ilan kesme cezalarını hak ihlali gören kararının ardından İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi de BİK'in Cumhuriyet'e uyguladığı ilan kesme cezalarını iptal etti. Kararın gerekçesinde, 'Gazetecilerin maddi olayı araştırma ve açığa çıkarma gibi bir yükümlülüğü olmayıp bu husus yargı erkine aittir' ifadeleri yer aldı.

Bu mahkeme kararlarına rağmen Evrensel Gazetesi'ne 5 gün ilan kesme cezası verildi. 2019 yılından bu yana 959 gündür Basın İlan Kurumu'ndan ilan alamayan Evrensel Gazetesi'ne Ticaret Bakanlığı da 21 bin lira ceza verdi. Gazetenin toplam ilan ve reklam kesme cezaları 108 güne ulaştı.

-Yeniçağ Gazetesi, mayıs ayı itibariyle ekonomik sebepler nedeniyle ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçmek zorunda kaldığını duyurdu.

HABERLERE VE HABER SİTELERİNE YÖNELİK ERİŞİM ENGELLERİ DEVAM ETTİ

Nisan ayında haber sitelerinden; Etkin Haber, Kızıl Bayrak, Jinnews, Siyasi Haber ve Umut Gazetesi'ne erişim engellendi. EngelliWeb'in kamuoyu ile paylaştığı verilere göre Nisan ayında erişim engelli getirilen haberler de şunlar oldu:

-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hakkında yapılan haberlere erişim engeli getirildi.

-İZBETON A.Ş. hakkında yapılan haberlere erişim engellendi.

-Cumhuriyet Gazetesi'nde iş adamı Fettah Tamince haberleri ile Man Adası davası hakimi hakkındaki köşe yazısı erişime engellendi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi hakkındaki haberler, Türk Amerikan İş Adamları Derneği/ Amerikan Ticaret Odası hakkındaki haberler, CHP'li Belediyeden ihale alan AKP'linin görevinden ayrılmak zorunda bırakılmasına ilişkin haberler de erişime engellendi."