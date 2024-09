3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başladı

Yaratıcılık ve bilimin bir araya geldiği ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nin basın tanıtımı, Bilgi Üniversitesi Santral Kampüste gerçekleştirildi.

Tanıtımda konuşan Festival Direktörü Filiz Dağ, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da bilim ve sanatı geleceğe taşıma hedefiyle yola çıktığını kaydetti.

Dağ, "Artık insanların Mars'a yolculuk yaptığı bu dönemde festivalimizin adı 'uluslararası' değil 'evrensel' oldu. Evrenler arası festivalin ilk adımlarını sizlerle birlikte atıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral kampüsünde yer alan 200 yıllık bir elektrik santrali müzesinde, robotlar ve uçuş simülasyonları eşliğinde bilim kurguyu izletmekle kalmıyoruz, yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılki tema "Transhümanizm"

Festivalin Yönetmeni Atilla Erkmen ise festivalin bu yılki temasının "Transhümanizm" olduğuna dikkati çekerek, "Bu sene bu temayı seçmemizin asıl nedeni insanlığın evrimsel gelişimine ayna tutmak. Afişimizde gördüğünüz üzere, kadının toplumdaki öncü duruşunu göstermek istedik. Şehir yaşantısının yalnızlaştırdığı bir atmosferde 'transhuman' bir anne görüyoruz, aslında geleceği tasarlayanlar bizleriz." diye konuştu.

Gizem Ertürk, "Bu sene yerli filmlerimizi arttırdığımız için büyük bir mutluluk içerisindeyim. Özellikle Serpil Altun'un 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun 'An', Emre Kavuk'un 'Daha İyi Bir Yarın' ve Eldar Bora'nın 'Enosis' filmleri için çok heyecanlıyım." dedi.

"Restore Point" ve "Just Breathe" filmlerinden Türkiye prömiyeri

Tanıtımda "Uzun Metraj Film Seçkisi"nde 6 film, "Kısa Metraj Film Seçkisi"nde toplam 12 filmin yarışacağı ve 3 filmin özel gösterim olacağı açıklandı.

Festivalin "Kısa Film Seçkisi"nde, yönetmen Zahit Çetinkaya'nın psikolojik drama konulu "Ayna", yönetmen Ceyda Aşar'ın absürt komedi filmi "Burası Size Göre Değil", Eldar Bora'nın geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan karakterin hayatını ele alan Türkiye prömiyerli "Dönüş" ve özel gösterimle bunulacak "Noa", Mustafa Güneşoğlu'nun yaratıcılığı sergileyen kısa filmi "Genetik Sanatı", Dilay Şengül'ün toplumun güzellik algısını sorgulayan "Güzel-leş", yönetmen Yusuf Esencan'ın bireyin içsel çatışmasını ele alan "Haiz", Serdal Altun'un toplumsal baskılarla bireysel özgürlükleri arasındaki savaşı ele alan "Kota", İbrahim Karahasan'ın bilinmeyenin korkusu ve belirsizlikle yüzleşmeyi keşfettiren "Meçhul", Ülkü Sönmez'in belirsizlik ve bağlantılar arasındaki bağları anlatan "Ziyaretçiler", Zeynep Sude Karabulut'un aşkın ve bağlılığın derinliklerine inen "Together. Forever?" ve Murat Çetinkaya'nın zamanın ve mekanın ötesindeki ilişkileri sorgulayan "Sonsuz" filmleri seyirciyle buluşacak.

Festivalin Uzun Film Seçkisi"nde ise yönetmen Eldar Bora'nın kimlik, aidiyet ve toplumsal çatışmalar üzerine derin bir keşif sunan "Enosis" filminin yanı sıra Emre Kavuk'un geleceğe dair hayallerinin peşinden koşan karakterlerin hikayesini anlattığı "Daha İyi Bir Yarın", Serpil Altın'ın umut ve yeniden doğuş temalarını ustalıkla işlediği "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun her anın değerini hatırlattığı "An", Robert Hloz'un Türkiye prömiyerli "Restore Point" ve yönetmen Leticia Tonos'un Türkiye prömiyerli filmi "Aire: Just Breathe" gösterilecek.

Müjde Ar ve Dominique Pinon'a ödül

Bu sene festivalde ilk kez Müjde Ar ve Dominique Pinon'a "katkı ödülü" takdim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nin film gösterimleri bugünden 4 Ekim'e kadar Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirilecek.

Sanat Yönetmenliğini Balım Tanrıöver ve Gizem Ertürk'ün üstlendiği festivalin kreatif yapımcılığını Şebnem Kitiş, akademik yönetmenliğini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart yapıyor.

Festival kapsamında atölye çalışmaları ve bilim-kurgu üzerine seminerler de yapılacak.