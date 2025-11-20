28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda Anka Haber Ajansı'na Ödül Verildi

(ANKARA) – Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) tarafından düzenlenen "28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması" ödül töreni Ankara'da yapıldı. Bu yıl "Kameranın Şahitliğinde – Gazze" temasıyla gerçekleştirilen törende, savaş bölgesinde görev yapan gazeteciler onurlandırıldı. "Yılın Haber Görüntüsü" ödülünü CNN Türk'ten Halil Kahraman, "İsrail Zulmü" adlı çalışmasıyla kazanırken, ANKA Haber Ajansı kamera servisi şefi Ünal Aydın "Planlama" adlı çalışmasıyla "Serbest Haber" kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen törene medya temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Tören, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve tanıtım filmlerinin gösterimiyle başladı. THKD Başkanı Aytekin Polatel, haber kameramanlarının tarihe tanıklık ettiğini belirterek, mesleki dayanışma ve birliğin önemine dikkat çekti.

Gazze'de görev yapanlara özel ödül

Yarışmanın bu yılki özel teması kapsamında, Gazze'de zorlu koşullar altında görev yapan basın mensuplarına özel ödüller verildi. Görevi sırasında bacağını kaybeden TRT Arabi Haber Kameramanı Sami Fuad Mahmoud Barhoom, "Gazze Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. "Gazze Özel Ödülü" ise Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'de görev yapan kameraman ekibine verildi.

Kültür ödülü Bakanlığa verildi

"Yılın Kültür Faaliyeti Ödülü", "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 100+2 Süreli Sergi Projesi" ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne takdim edildi.

Yarışmada dereceye giren isimler ve kategorilere göre ödülü alanlar şöyle:

Yılın Haber Görüntüsü:

"İsrail Zulmü" – Halil Kahraman (CNN Türk) "Sınırsız Umut" – Vural Elibol (AA) "Kameraya Saldırı" – Ahmet Bağış & Murat Can Öztürk (TRT Haber)

Mansiyon: "Lunapark Hüznü" – Volkan Kayalar (İHA)

Yılın Özel Haberi:

"Antarktika" – Şebnem Coşkun (AA) "Eller Tetikte" – Özkan Bilgin (AA) "Göndere Bayrak" – Musa Serdar Terzioğlu & Müjdat Genç (AA)

Mansiyon: "Devlet Mezarlığı" – Cüneyt Erdoğan & Aykut Türel (Habertürk TV)

Röportaj Haber:

"Mona Roza" – Ahmet Alican Koç & Burcu Çalık Göçümlü (AA) "Zümrüdü Anka – Zeynep Öğretmen" – İhsan Kırkbeşoğlu & Birgül Yazıcı (TRT Haber) "Arkadaşım Mahmut" – Gürkan Sayın & Kaan Taşkın (İHA)

Serbest Haber:

"Yangın" – Vahit Aldı (İHA) "Orada Bir Köy Var Uzakta" – Bestami Bodruk & Ömer Yasin Ergin (AA) "Planlama" – Ünal Aydın (ANKA)

Spor Haber (Özel Ödül): "Parkenin Topuklu Antrenörü" – Oktay Özden (AA)

Drone Haber:

"Tepe" – Musa Serdar Terzioğlu (AA) "İstanbul'da Sis Manzarası" – Ahmet Faruk Sarıkoç (İHA) "Suriye Devrimi" – Serdar Altıntepe (Haber Global)

Eşit Puan: "Geri Dönüş" – Orhan Fatih Doğan (AA)

Drone Serbest Haber:

"Menderes Kenarında Deve Yetiştiriciliği" – Özkan Bilgin (AA) "Sednaya Dehşeti" – Seyit Taşdelen (TRT Haber) "Tek Nefeste Emevi Camii" – Osman Bakır (AA)

Dizi Haber (Özel Ödül): "Dünya Sesleri" – Tayyip Hoşbaş & Sercan Kurt (AA)

Canlı Yayın Haber:

"İsrail Filistinli Genci Vurdu" – Barış Yar & Mert Hacıalioğlu (A Haber) (Eşit Puan) "Zafere Giden Yol" – Mehmet Selman Bektaş (Habertürk TV) (Eşit Puan) "Şam'da İlk Canlı Yayın" – Halil Kahraman & Serdar Er (CNN Türk) "Eve Dönüş" – Çağrı Çalışkan & Mehmet Altunışık (Haber Global)

Renkli Vizör:

"Her Türlü Tehlikeye Karşı" – Adem Gümüş (Habertürk TV) "Kağıt Toplayıcı" – Kenan Yeşilyurt "Terörsüz Türkiye'ye Uzanan El" – Oğuz Şahin (Ekol TV)

Haber Kurgu (Özel Ödül): "Kapalı Kutu İran" – Muhammet Onur Kurt (CNN Türk)