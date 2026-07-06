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İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı Haber Videosunu İzle
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
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2026 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 mağlup eden İngiltere, adını çeyrek finale yazdırarak Norveç'in rakibi oldu. Ancak galibiyet sevincine Jordan Henderson'ın talihsiz sakatlığı gölge düşürdü. Maç sonu kutlamalarında reklam panosundan düşen tecrübeli oyuncunun turnuvayı kapattığı belirtildi.

  • İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
  • Jordan Henderson, galibiyet kutlaması sırasında reklam panosundan atlarken düşüp kolundan sakatlandı.
  • Henderson'ın Dünya Kupası'nı kapattığı ve kolunda kırık şüphesi olduğu açıklandı.

2026 Dünya Kupası'nda heyecan, son 16 turu mücadeleleriyle hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden İngiltere, sabaha karşı oynanan maçta ev sahibi Meksika ile karşı karşıya geldi.

BELLINGHAM VE KANE TURU GETİRDİ

Oynadığı ilk 4 maçta kalesini gole kapatan ev sahibi Meksika'nın serisini bozan İngiltere, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İngilizlere turu getiren golleri yıldız oyuncu Jude Bellingham (2) ve kaptan Harry Kane kaydetti. Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran İngiltere, bir önceki turda Brezilya'yı eleyen Norveç ile eşleşti.

KUTLAMALARDA İNANILMAZ GÖRÜNMEZ KAZA

Nefes kesen maçın ardından İngiliz oyuncular, kale arkasına giderek galibiyeti taraftarlarıyla kutlamak istedi. Ancak bu coşkulu anlarda üzücü bir sakatlık yaşandı. Reklam panosunun üstünden atlamak isteyen tecrübeli orta saha Jordan Henderson, dengesini kaybederek feci şekilde kolunun üstüne düştü.

Acı içerisinde yerde kalan Henderson'a saha içindeki sağlık görevlileri tarafından anında müdahale edildi. Takım arkadaşları büyük bir endişeyle etrafında toplanarak deneyimli oyuncuya moral vermeye çalıştı. İlk müdahalesinin ardından sedyeyle hastaneye kaldırılan yıldız oyuncunun kolunda kırık şüphesi olduğu ve Dünya Kupası'nı kapattığı öğrenildi.

TUCHEL'DEN İLK AÇIKLAMA: DURUM İYİ DEĞİL

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Henderson'ın sağlık durumuyla ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Tuchel, yaşanan talihsiz olayla ilgili şunları söyledi:

"Durum maalesef iyi değil. Jordan panodan düştü ve bileğinden sakatlandı. Sakatlık oldukça ciddi görünüyor. Bu takımımız için son derece üzücü ve ciddi bir kayıp."

Kaynak: Haberler.com
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