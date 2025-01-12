25 Yıllık Vefa: Kocaeli Kadınları İhtiyaç Sahipleri İçin Örgü Örüyor

25 yıllık vefa... Kadınların şişleri yürekleri ısıtıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de, 1999 Gölcük depreminden sonra kurulan yardım grubunda yer alan kadınlar, ihtiyaç sahibi aileler ve askerler için atkı, bere, kazak, yelek ve patik örüyor. Bu kadınların arasında yer alan iki kız kardeş de, ilerleyen yaşları ve sağlık sorunlarına rağmen ellerinde şişle gece gündüz örgü örerek dayanışmayı sürdürüyor.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İsmail Ak önderliğinde "En Yakın Komşunuz Yardımlaşma Grubu" kuruldu. Bu gruba 15 gönüllü kadın da dahil oldu. Bu gönüllüler, depremzedelerden öğrencilere kadar birçok ihtiyaç sahibine atkı, bere, kazak ve patik gibi ürünler hazırlıyor. Son olarak Erzurum'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere göndermek üzere yaklaşık 300 el emeği ürün hazırlayan grup, şimdiye kadar Diyarbakır, Kars ve Suriye sınırındaki askerlere kadar pek çok yere yardımlarını ulaştırdı.

"Biz neden hayırsever olmayalım?"

1999 depreminde evinin yıkıldığını anlatan İsmail Ak, "Deprem olduktan sonra üzerimizde hiçbir elbisemiz yoktu. O zamanlar hayırseverler elbise bırakmıştı. Zaten çok duygusal bir milletiz. 'Biz neden hayırsever olmayalım?' dedik ve bir grup kurduk. O günden bu güne grubumuzdaki kadınlar örmeye devam ediyor" dedi.

"Pandemi döneminde de örmeye devam ettiler"

İsmail Ak, gönüllü kadınların dar gelirli vatandaşlardan askerlere kadar birçok kişiye el emeği göz nuru ürünler hazırladığını söyleyerek, "Kadınlarımız ördüğü atkı, yelek, hırka, kazak, bone, eldiven ve çorabı dar gelirli ailelere gönderiyoruz. Grubumuzda 15 kadın mevcut. Annelerimiz, ablalarımız pandemi döneminde de örmeye devam etti. Pandemi döneminde de 20 atkı örüp Kars'taki askerlerimize göndermiştik. Daha sonra Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere de gönderdik" diye konuştu.

Son olarak yaklaşık 300 adet atkı, yelek, kazak, eldiven ve patik örüldüğünü ifade eden Ak, "Annelerimiz yine örmeye devam ediyor. Bu hazırladığımız ürünleri Erzurum'daki ihtiyaç sahipleri öğrencilere göndereceğiz" şeklinde konuştu.

İp desteği de gördüklerini belirten İsmail Ak, "Gönüllü bir abimiz ip konusunda bize çok destek oldu, biz de örmeye başladık. 1999 yılında örmeye başladık, şu ana kadar 5 ilimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ürünleri gönderdik. İşe doğu illerimizden başladık. Suriye sınırındaki askerlerimize kadar ürünlerimizi gönderdik" ifadelerini kullandı.

"Gece bile örüyorum"

İsmail Ak'ın 80 yaşındaki kayınvalidesi Hayriye Aldırmaz, ilerleyen yaşına ve hastalıklarına rağmen ihtiyaç sahipleri için örgü örüyor. Yürüyemeyen ancak elinden şişi de eksik olmayan Aldırmaz, "10 senedir ihtiyaç sahiplerine örgü örüyorum. Hiç boş durmuyorum. Gelinim ve kızımla örüyorum. İpim olduğu zaman gece bile örüyorum" dedi.

Aldırmaz'ın 85 yaşındaki ablası Hamiye Demir ise "10 seneyi aşkın senedir bebeklere hayrımıza örgü örüyoruz. Askerlere ve depremzedelere de örgü örüp yolladık. Hepsine iyi günlerde kullanmak nasip olsun" diye konuştu.