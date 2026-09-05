23. İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon'da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bugün dünyanın en büyük ihtiyacının bilgiden ziyade güzel ahlak, hikmet, hassas vicdan ve merhamet olduğunu vurgulayarak, "İşte, imam hatip neslinin insanlığa sunacağı en büyük katkı burada olacaktır." dedi.

Arpaguş, ???????ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 23. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin nadide şehri Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmam hatip camiası olarak ortak ideal ve hedefler doğrultusundaki gayretleri pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen kurultayın ülke, millet, gençlik, gelecek ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Arpaguş, zihin ve gönül dünyalarında yeni ufuklar açacak, yollarına ışık tutacak tüm çalışmalara bereket ihsan eylemesi temennisinde de bulundu.

İmam hatip kavramının bir okulun adı olmanın yanında ulvi bir idealin ve derin bir idrakin de adı olduğunu dile getiren Arpaguş, "Çünkü imam hatip okulları, ilim, hikmet ve irfan mektepleridir. Bir istikamet arayışının neticesinde ortaya çıkmış olan bu kurumlar, köklü bir medeniyet tasavvurunun ve bu medeniyetin temelini oluşturan Müslüman kimliğinin yeniden inşasını amaçlamaktadır." diye konuştu.

Arpaguş, imam hatip okullarının her şeyden önce bir itidal zemini olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Malumdur, İslam dünyası geçmişten günümüze ifrat ve tefrite varan anlayışların, tekfirci yaklaşımların kıskacında ağır sınamalardan geçmiştir. İslam coğrafyası, dinin maksat ve maslahatını idrak edemeyen nice marjinal kişi, grup ve örgütlerin hezeyanlarına sahne olmuştur. Bunların ortak özelliği, İslam'ın ilke ve kavramlarını kendi kirli emelleri için kullanarak insanların dini duygularını istismar etmeleridir. Bu tür anlayış ve yaklaşımlarla mücadelede sahih kaynaklara dayalı doğru bilgi ve din eğitimi hayati öneme sahiptir. İnsanın yaratıcıyla, kendisiyle, toplumla ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurması, ölçülü ve dengeli bir hayat yaşaması ancak ve ancak doğru bir din eğitimiyle mümkündür. Bu anlamda imam hatip okulları, dini bilginin güvenliği noktasında önemli bir görev icra etmektedir. Zira imam hatip okulları, İslam'ın makul ve mutedil hayat nizamı ekseninde bir nesil yetiştirme özleminin vücut bulmuş halidir. İmam hatip okulları, 'Nasıl daha iyi insan yetiştirebiliriz' sorusunun cevap bulmuş halidir. İmam hatip okulları, yaratıcıya kulluk ve yaratılanlara şefkat ve merhamet göstermeyi kendisi için temel düstur kabul eden kamil insan yetiştirme modelidir. Medeniyetimizde 'ta'zim li-emrillah, ve'ş-şefekatü ala halkıllah' şeklinde formüle edilen bu anlayışla yetişen nesiller her zaman ihsan üzere, ilahi murakabe altında olduğu ve hesap vereceği şuuruyla hareket edecektir. İnsanın yalnız kaldığında da doğruluktan ayrılmamasını temin edecek olan ve esasında güzel ahlakın temelini oluşturan duygu da bu olsa gerektir."

İmam hatip okullarının tarihine baktıklarında büyük bir emek, özveri ve mücadele gördüklerini anlatan Arpaguş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu güzide okulların bugünlere gelmesinde nice fedakarlıklar vardır şüphesiz. Nice zorluklar, sıkıntılar, gözyaşları vardır. Bu vesileyle geçmişten günümüze bu kutlu yürüyüşe omuz veren bütün büyüklerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Bugün bize düşen, geçmişin büyük fedakarlıklarının temel gayesini iyi anlamak, bugünün sorumluluklarını iyi görmek ve bu kutlu mefkureyi güçlü adımlarla yarınlara taşımaktır. Bu açıdan bir imam hatiplinin sorumluluğu, sadece kendisine iyi bir gelecek hazırlamak değil, insanlığa dair her alanda söz sahibi olmaktır. Bilimde, teknolojide, sanatta, siyasette, düşüncede, kültürde, sporda söz sahibi olmaktır. Her ne iş yaparsa yapsın en iyisini yapmak, her nerede olursa olsun ideali en iyisi olmaktır. Daha da önemlisi her dem başarıya yürümek, başarmak için azmetmek ama başarı uğruna haktan ve hakikatten asla ödün vermemektir. Zira ebedi bir alemin varlığına inananlar için asıl başarı, rıza-i ilahiye ulaşmaktır."

"Bugün imam hatip camiası artık büyük bir ailedir"

Arpaguş, bugün insanlığın bilgi bakımından tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük imkanlara sahip olduğunun altını çizerek, "Teknoloji her geçen gün daha da gelişmekte, iletişim hızlanmakta, imkansız görünen birçok şey mümkün hale gelebilmektedir. Ancak bilgi, bilim ve teknoloji alanında yaşanan bunca gelişmeye rağmen insanlık maalesef aradığı huzuru ve güveni bulabilmiş değildir. Esasen bugün dünyanın en büyük ihtiyacı, bilgiden ziyade güzel ahlak ve hikmettir. Daha hassas vicdan, daha fazla merhamettir. Daha fazla insaf, daha fazla adalettir. İşte, imam hatip neslinin insanlığa sunacağı en büyük katkı burada olacaktır. Zira imam hatip nesli, vahyin rehberliğinde hikmeti ve Hazreti Peygamber Efendimizin örnekliğinde güzel ahlakı temsil eden bir nesildir. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı sesini yükselten bir nesildir. Bu sebeple imanla beslenen, ilimle güçlenen, hikmetle derinleşen, ahlakla güzelleşen, merhametiyle tüm insanlığı kucaklayan imam hatip nesli, ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için bir umut neslidir." dedi.

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği ve dönüştüğü bir zamanda yaşandığına dikkati çeken Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte gençlerin ilgi, algı ve beklentilerinin de hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bu bakımdan iyi bir eğitim için öncelikle yeni nesli iyi tanımak zorundayız. Zamanın ruhunu yakalamak, çağı anlamak ve çağın icaplarına göre donanmak zorundayız. Bununla beraber çağın ayartıcı rüzgarlarına kapılmaktan ve geçici olana aldanıp savrulmaktan da kendimizi, gençlerimizi ve nesillerimizi alabildiğine korumaya mecburuz. Diğer yandan gençlerimize gereği gibi rehberlik edebilmek için de çalışmalarımızın merkezine ihlas ve samimiyeti yerleştirmek durumundayız. Çünkü ihlas ve samimiyetten yoksun olan bir çalışmanın bizi gerçek anlamda başarıya ulaştırması mümkün değildir. İhlas ve samimiyet, aynı zamanda yaptıklarımızın ind-i ilahide güzel bir karşılık bulması için de en temel şarttır. Ayrıca imam hatipliler camiası olarak bizler projelerimizi, çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi bütün gençlerimizi kuşatacak şekilde planlamak zorundayız. Hedef kitlemizi sadece imam hatip okullarıyla sınırlı tutamayız. Bu ülkenin bütün çocuklarına kendi inancını, kültürünü, değerlerini, tarihini en ideal şekilde tanıtmak ve onlara en güzel şekilde rehberlik etmek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda hiçbir gencimizi ihmal etme lüksümüzün olmadığını bilmek durumundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, milletimizin her bir ferdine aynı hassasiyetle yaklaşmayı temel ilke kabul ediyoruz. Özellikle gençlik faaliyetlerimizi, bütün gençlerimizi kuşatacak şekilde planlıyoruz. Camilerimizde ve gençlik merkezlerimizde yürüttüğümüz sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle bütün gençlerimize ulaşmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. İmam hatiplere gönül vermiş tüm sivil toplum kuruluşlarımızın da aynı hassasiyet ve kuşatıcılıkla hizmet üretmesini istiyoruz."

Arpaguş, bugün imam hatip camiasının artık büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Farklı şehirlerden, farklı mesleklerden, farklı hayat hikayelerinden gelen insanları ortak bir ideal etrafında buluşturan büyük bir aile. Farklılıkları ayrılığa dönüştürmeden aynı istikamete yürüyen ve her ferdiyle birbirine omuz verebilen gerçekten güçlü bir aile. Bu duygu ve düşüncelerle, 23. İmam Hatipliler Kurultayı'nın hayırlara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Bu güzel buluşmanın gerçekleşmesinde emeği bulunan başta ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve onun kıymetli başkanı olmak üzere bütün kurumlarımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza ve gönüllülerimize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Rabb'im bizleri ilmiyle faydalı, ahlakıyla örnek, sözüyle güven veren, merhametiyle herkesi kuşatan, adaletiyle hakkı ayakta tutan kullarından eylesin. Rabb'im bizlere hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak durmayı nasip eylesin. Yolumuzu açık, kardeşliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

"İstikbale doğru ilerlerken hangi dik yokuşlardan geçerek bu günlere geldiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise bu yılki buluşmalarını Karadeniz'in coşkun dalgalarıyla hırçınlaşan, yeşille mavinin kucaklaştığı topraklarda kök salan birliğin, dirliğin ve samimiyetin şehri Trabzon'da gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İmam hatip okullarına emeği geçenleri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getiren Ceylan, onların ilme, ahlaka, irfana ve hakikate adanmış emanetlerini sürdüreceklerine söz verdi.

Ceylan, bugün, imam hatip camiasının, küresel çalkantıların ortasında dünyanın ve insanlığın ulaştığı en güvenli liman olduğunu belirterek, "Ve bu güvenli limanı bugün 21. yüzyılda tesis eden, imam hatip okullarımızın varlık mücadelesini geride bıraktıran, önümüzdeki katsayı engelleri kaldıran, başörtü engelini kaldıran, Ayasofya'nın zincirlerini kıran, Emevi Camisi'nde özgürce ezanların okunmasını sağlayan ve inşallah Kudüs'ün Fatihi olarak karşımızda duracak olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. İstikbale doğru ilerlerken hangi dik yokuşlardan geçerek bugünlere geldiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Sabırla, azimle, tavizsiz bir şekilde yol alan, samimiyetle gayret eden kadroların bugün aslında kabul olunmuş dualarının eseridir bu salon." dedi.

Kuruluşundan bugüne imam hatip okullarının, aziz milletin değerlerini yarınlara aktarma kararlılığının en bariz şahidi olduğunu dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu toprakların bağrında ahlakı örnek, ilmi derin, duruşu vakur nesiller yetiştirmeyi amaçlayan binlerce çınar çıkmıştır. Bugün Allah'a hamd ediyoruz. Bizim en büyük gayemiz bir kanadında dünyayı, bir kanadında ukbayı taşıyan nesiller yetiştirmektir. Bugün yegane duamız ve nişanemiz olan bu hedefimiz Allah'a hamdolsun milyonlarca gencimizle gerçeğe dönüşmüştür. Bugün sahada öyle bir imam hatip gençliği var ki sınav kitlesel başarılara el birliğiyle imza atıyorlar. Bilimsel projeler geliştiriyorlar. Teknolojiden sanata, spordan akademiye her alanda 'Ben buradayım' diyor ve başarılara imza atıyorlar. Bugün imam hatip modeli çift kanatlı genç yetiştirme noktasında dünyaya rol model olarak, Türkiye'nin ihraç ettiği tek eğitim modeli olarak karşımızda durmaktadır."

Ceylan, ÖNDER çatısı altında her sene bir şiar açıkladıklarını ve bu şiar doğrultusunda bir yıl boyunca çalışmaları icraya gayret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan önceki yıllarda 'ahlak ve cesaretle', 'saadetle nitelikli gelecek', 'ahde vefa' vurgularıyla farklı şekilde şiarlarımızı işledik. Bu sene 23. İmam Hatipliler Kurultayımızda şiarımızı belirlerken sadece Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesinin birlikteliğini göz önünde bulundurarak değil, ülkemizin ve ümmetimizin bugün bir dönüm noktasında olduğunu göz önünde bulundurarak, kurultayımızın Trabzon'dan şiarını 'kardeşçe' olarak ilan ediyoruz. Kardeşliğimizin bütün nesillere yayılmasını, ümmet coğrafyasını bir çatı altında buluşturmasını ve kardeşçe yürüyüşümüzün ümmete bu noktada önderlik etmesi ümit ve duasıyla 'kardeşçe' şiarımızla inşallah bir yıl boyunca sarsılmaz kalemiz olan kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek adımlar atacağız."

Ceylan, gençlere de şöyle seslendi:

"Sevgili gençler, bu coğrafyanın ve bu ümmetin beklentisi, beklenen nesli sizlersiniz. Sizler bu ümmetin kabul olunmuş dualarısınız. Sizler ayrılıkları bir kenara bırakıp kardeşçe kenetlendikçe adalet sancağı daha da yükseğe çıkacaktır. Sevgili gençler, başınızı her zaman dik tutunuz. Özgüvenli bir şekilde daha çok çalışarak gayret ediniz. Kalbinizdeki imanla, yüreğinizdeki heyecanla, yüzünüzdeki tebessümle Peygamberimizin 21. yüzyıldaki 'kardeşlerim' diyerek özlem duyduğu kadrolar sizlersiniz. Sizler, 21. yüzyılın gönül erleri, iyilik elçilerisiniz. Sizler hayallerinize ve dualarınıza ve secdelerinize sahip çıktıkça kardeşliğimiz daim olacaktır. Sevgili imam hatipli kardeşlerim, bu davaya gönül verenler, bu kutlu emeği nesilden nesile aktaranlar, bizler bu kurultaydan aldığımız enerjiyle heyecanla köylerimize, kasabalarımıza ve şehirlerimize geri döneceğiz. Sizlerden ricamız, bu enerjiyi kapı kapı dolaşarak herkese taşımanızdır. Sizlerden ricamız, gönlüne dokunmadığımız, elimizi omzuna atmadığımız hiçbir kardeşimizi bırakmayıncaya kadar mücadele etmenizdir."

Kurultayda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ali Çolak da konuşma yaptı.

Kaynak: AA