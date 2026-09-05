Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde çember daralıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi

Doktor Nurettin Demirkol'un tutuklanmasıyla Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, dosyadaki kayıtlar ve beyanlar arasındaki çelişkileri dikkate alarak tutuklama kararı verdi.

"BEN Mİ ARADIM, BAŞKASI MI ARADI HATIRLAMIYORUM"

Savcılık sorgusunda Demirkol'a, daha önce sağlık ekipleri ile polisi kimin aradığını bilmediğini söylemesine rağmen ihbar kayıtlarında polis ve jandarmayı aradığına ilişkin tespitler soruldu. Demirkol, "Ben olay günü ben mi aradım başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir." yanıtını verdi. Polislerle birkaç kez konuştuğunu kabul eden Demirkol, ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını ise hatırlamadığını söyledi.

"1 HAFTA ÖNCE TAKİP ETTİĞİM HASTAYI DAHİ HATIRLAMIYORUM"

Savcılık, telefon görüşmelerini hatırlamasına rağmen ihbarı kimin yaptığını hatırlamamasını da Demirkol'a sordu. Demirkol bu soruya, "Ben 1 hafta önce takibini yaptığım hastayı dahi hatırlamıyorum. Bu nedenle hatırlayamamış olmam gayet uygundur." karşılığını verdi. Dosyada ayrıca Demirkol'un olay günü Kısıklı'daki evinde olduğunu söylediği ancak HTS kayıtlarında yaklaşık iki gün boyunca Kısıklı'dan baz kaydının bulunmadığı belirtildi. Demirkol ise, "Benim 2 gün baz kaydımın olmaması mümkün değildir. O gün ikametimdeydim." dedi.

ÇİFTLİKTEKİ KİŞİLER DE SORULDU

Sorguda, olay yerinde bulunduğu tespit edilen kişilerle ilgili önceki beyanlardaki farklılıklar da gündeme geldi. Demirkol, Hilmi Tuna Kuriş'in olay yerinde bulunup bulunmadığını hatırlamadığını belirterek, "Olay günü çiftliğe gelip giden çok fazla kişi oldu. Bu nedenle hatırlayamamış olmam normaldir." ifadelerini kullandı. Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in çiftliğe gelip gelmediğine ilişkin sorulara da net yanıt veremeyen Demirkol, aradan yaklaşık 10 yıl geçtiğini vurguladı.

"YALAN KELİMESİ BENİ ÜZÜYOR"

Hakimlik sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Demirkol, "Yalan kelimesi beni üzüyor." diyerek kendisini savundu. Demirkol, "10 sene önceki olayları net hatırlayabilmem, ben doktor olarak baktığımda hasta bana net söyleyemiyor." ifadelerini kullanırken, olay günü çok sayıda kişiyle görüşüldüğünü ve ortamın karışık olduğunu söyledi. Arif Ahmet Denizolgun'u gördüğünde ölmüş olduğunu belirten Demirkol, "Ben gittiğimde maktul ölüydü. Ölüm yeni değildi." dedi.

MAHKEME ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği; HTS raporları, Demirkol'un tanık sıfatıyla verdiği ifadeler, diğer tanıkların anlatımları ve kolluk tutanakları arasında çelişkiler bulunduğunu belirtti. Hakimlik, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu ve adli kontrolün yetersiz kalacağını değerlendirerek Nurettin Demirkol'un "yalan tanıklık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor.