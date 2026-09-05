Antalya'da Kırmızı Bültenle Aranan Ukraynalı Suç Örgütü Üyesi Yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, Ukrayna makamlarınca kırmızı bültenle aranan ve 'suç örgütü üyeliği', 'ateşli silahlar', 'uyuşturucu ve para aklama' suçlarından hakkında uluslararası arama kaydı bulunan Ilkhan Seıtkhalılov, Belek Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Ukrayna makamlarınca hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Ilkhan Seıtkhalılov kaldığı otelde yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Ukrayna makamlarınca 'Suç örgütü üyeliği', 'Ateşli silahlar ve patlayıcılar', 'Uyuşturucu ve para aklama' suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranma kaydı bulunan ayrıca Türkiye'de G tahdit kodu bulunan Ilkhan Seıtkhalılov'un yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucu şüpheli Ilkhan Seıtkhalılov dün saat 18.45 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Ilkhan Seıtkhalılov işlemleri için polis merkezine götürüldü.