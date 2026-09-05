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Mersin'de 6. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'de 6. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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MERSİN’in Erdemli ilçesinde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen 1 çocuk annesi Tülay İzgi (30) hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen 1 çocuk annesi Tülay İzgi (30) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçenin Alata Mahallesi'ndeki Güryap Sitesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Tülay İzgi, 6'ncı kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tülay İzgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tülay İzgi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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