Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, İspanyol yıldız Marco Asensio sakatlığı nedeniyle dev derbinin kadrosundan çıkarıldı. Hafta boyunca bireysel antrenman yapan tecrübeli oyuncunun yerine ilk 11'de İrfan Can Kahveci'nin görev alması bekleniyor.

SAKATLIĞI NEDENİYLE TESİSLERDEN AYRILDI

TRT Spor'un haberine göre; Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan kritik mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta boyunca takımdan ayrılarak bireysel çalışmalar gerçekleştiren Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kararın netleşmesinin ardından başarılı futbolcunun özel aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptığı bildirildi.

FORMA İRFAN CAN KAHVECİ'NİN

Asensio'nun zorlu derbide forma giyemeyecek olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin ilk 11 kurgusu da netleşmeye başladı. Teknik heyetin, tıpkı Samsunspor maçında olduğu gibi Beşiktaş karşısında da formayı İrfan Can Kahveci'ye vermesi ve mücadeleye bu on birle çıkması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com