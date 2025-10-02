22. Ankara Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor

Eylül Fuar ve Organizasyon tarafından 22'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, son 5 yılda 2 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Ankara Kitap Fuarları, 21 yıldır Türkiye'nin her yerinden okurları, yazarları, yayıncıları, kültür ve sanatseverleri bir araya getirerek, kitapların dünyasını keşfetmelerine imkan sağlıyor.

Yarın açılışı gerçekleşecek 22. Ankara Kitap Fuarı'nda binlerce kitap ve yüzlerce yayınevi okuyucularla buluşacak.

Yazar söyleşileri, imza günleri ve kültürel etkinliklerin de yer aldığı fuarda bu yıl Rusya konuk ülke olarak yer alacak.

Fuara "onur konuğu" olarak katılacak edebiyatın usta kalemlerinden Ayşe Kulin açılış konuşması yapacak, 4 Ekim'de saat 14.00'te imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuar koordinatörü Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır fuarcılık sektöründe faaliyet gösterdiklerini, birçok farklı alanda, yurt içinde ve dışında fuarlar organize ettiklerini söyledi.

Ankara Kitap Fuarı'nın yalnızca başkentte değil, Türkiye'nin farklı illerinde de düzenlendiğini belirten Çayır, fuarın yıllar içinde kendini sürekli yenileyen ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğunu, hem ziyaretçi ilgisi hem de yayınevlerinin katılımı açısından büyüdüğünü kaydetti.

400 yayınevi, binden fazla etkinlik

Fuarın bu yılki konuk ülkesinin Rusya olduğunu aktaran Çayır, "Rusya'nın önemli isimleri burada konferanslar, paneller ve imza etkinlikleri organize edecekler. Aynı şekilde Rusya Büyükelçiliği de etkinlikleriyle fuar sürecinde bizimle yer alacaklar." dedi.

Türkiye'nin köklü yayınevlerinin de fuarda bulunacağını dile getiren Çayır, Ankara Kitap Fuarı'nın yayıncılar açısından kazançlı geçtiğini ifade etti.

Yeni yayınevlerinin taleplerine alan yetersizliğinden dolayı cevap veremediklerini belirten Çayır, "Bu, Ankara için büyük bir handikap. Yani Kitap Fuarı buranın iki katı daha olabilecek potansiyeline sahip. Çünkü bize gelen ve ziyaretçilerin talepleri, yaptığımız araştırmalar bunu gerektiriyor." diye konuştu.

Çayır, bu yıl fuarda 400'e yakın yayınevinin yer aldığını, 1000'i aşkın etkinlik gerçekleştirileceğini aktararak, "Aynı zamanda imza günleri, konferanslar ve çeşitli panellerle etkinliklerimizi tertip edeceğiz. Ahmet Ümit'ten, İlber Ortaylı'ya kadar birçok isim katılıyor. Bu duruma bir isim vermek gerekirse, burası 'Şampiyonlar Ligi' diyebiliriz, tüm yazarlar burada." diye konuştu.

Fuarda ayrıca sahaflar için de özel bir bölüm bulunduğunu kaydeden Çayır, ziyaretçilerin burada eski ve nadir kitaplara da ulaşabildiğini söyledi.

"Dezavantajlı gruplar otobüslerle fuara taşınıyor"

Fuara olan ilgiye dikkati çeken Çayır, "5 yılda ortalama alırsak, 2-2,5 milyon insan burayı ziyaret etti. Giriş alanında biletleme sistemimiz de var ancak öğrencileri ücretsiz bir şekilde Kitap Fuarı'yla buluşturuyoruz." dedi.

Bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin de katkı sunduğunu vurgulayan Çayır, öğrencilerin ve dezavantajlı grupların birçok mahalle ve ilçeden otobüslerle fuara taşındığını belirtti.

Gelecek fuar takvimine ilişkin de bilgi veren Çayır, 2026'daki ilk Ankara Kitap Fuarı'nın 4-12 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Çayır, dijitalleşmenin kitap sektörünü de etkilediğini ancak basılı kitabın önemini koruduğunun altını çizerek,"Bir etki elbette var ancak bir tabletten veya telefondan okuyacağınız kitap, elinize aldığınız kitabın tadını vermiyor. Okur bunun bilincinde, o yüzden çok büyük bir etki olmadı." ifadelerini kullandı.

Yayıncılık sektöründe maliyetlerin son yıllarda daha da arttığına, bu nedenle sektörün ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Çayır, fuarların ve yayınevlerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.