2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... İçişleri Bakanı Yerlikaya:  Biz, Uyuşturucuya Savaş Açtık, Son 2,5 Yılda 96 Bin Zehir Taciri Tutuklandı

(TBMM) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu bir insanlık suçudur ve altını çizerek ifade edeyim ki; biz uyuşturucuya savaş açtık! Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. ' Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bir hedef koyduk; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmek. Sadece bu yılın 11 ayında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 40 bin 346 şahıs tutuklandı. Son 2,5 yılda tutuklananların sayısı 96 bin oldu! İllerimizde eş zamanlı düzenlediğimiz Narkokapan operasyonlarıyla sokaklarımızı torbacılardan temizliyoruz. Bu operasyonlarımızdaki tutuklama oranımız yüzde 96. Ayrıca bu yılın ilk 11 ayında 120, son 2,5 yılda 349 narkotik organize suç örgütünü çökerttik." dedi.

Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmelerinde konuştu. Yerlikaya, şunları söyledi:

"Ülkemiz, yıllardır devam eden terörle sınanmasını bitirecek; kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirecek yeni bir dönemin, 'Terörsüz Türkiye' döneminin kapılarını aralamıştır. Terörsüz Türkiye, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın ve bütün farklılıkların, aynı sofrada, aynı kaderde, aynı vatanda kardeşçe yaşadığı 'bir büyük aile' demektir. Terörsüz Türkiye, huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Çocuklarımızın korkusuz büyüdüğü, şehirlerimizin canlandığı, dağların, vadilerin, sokakların kardeşliğin sesiyle dolduğu, hiçbir gencimizin terör örgütlerinin ağına düşmediği, demokrasinin ve hukukun güç kazandığı, uluslararası alanda güçlü, bölgesinde lider bir Türkiye'nin adıdır. Ülkemizin kaynaklarını, gençlerimizin eğitimine, çiftçimizin emeğine, esnafımızın ticaretine, sanayicimizin üretimine, şehirlerimizin turizmine ve kalkınmasına yönlendirmektir. Bakanlık olarak bir yandan 'Terörsüz Türkiye'nin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada otoriteyi, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz biçimde ayakta tutuyoruz. Bu çerçevede kırsalda arama-tarama faaliyetlerimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. 2025 yılı içinde terörle mücadele kapsamında 308 mağara ve sığınağı imha ettik. İHA ve İKU'larımız 44 bin 157 saat uçuş gerçekleştirdi. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu. 30 terör eylemi engellendi. Terör suçlarından hapis araması olan 439 şahıs yakalandı. Kırmızı bültenle aranan 7 şahsın ülkemize iadesi sağlandı. Terör suçlarından aranmakta olan 71 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Terörle mücadele kapsamında, 1.602'si din istismarcısı FETÖ ve 746'sı yine din istismarcısı DEAŞ olmak üzere, diğer terör örgütlerini de dahil ettiğimizde, toplam 2 bin 587 şahıs tutuklandı.

"Hukuk ve insan hakları odaklı çalışıyoruz"

Suçu daha oluşmadan önce önlemeye odaklanan; terör, asayiş, organize suçlar, uyuşturucu, trafik, göç ve siber suçlar gibi suç ve suçlularla mücadeleyi, 'Bir alanda alınan tedbirler, diğer alanları da güçlendirir' düşüncesiyle, bir bütün halinde tasarlayan, güvenlikte yeni yol haritamız olan, 'Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli'ni devreye aldık. Bu model sayesinde, güçlü istatistiki veri ve analizlerle güvenlik performansını somut hedefler ve ölçülebilir göstergelerle izliyoruz. Suçla mücadelede sonuç odaklı çalışıyor ve sürekli iyileştirmeler sağlıyoruz. Her il için ayrı risk haritaları çıkarıp, illere özgü güvenlik stratejileri geliştiriyoruz. Sahada daha görünür olup, süreçleri takip ediyoruz. Teknolojik alt yapıyı güçlendiriyoruz. Yapay zeka, KGYS, gözcü kamera, yaka kameraları ve plaka tanıma sistemleri gibi yeni nesil modern araçlarla suça karşı önleyicilik ve aydınlatma kabiliyetimizi daha etkin hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihbar, mobil uygulama ve geri bildirimlerini güvenlik zincirinin bir parçası haline getiriyoruz. Dijital mecralarda yanlış bilgi ve manipülasyonla da mücadele ederek, siber alanda kamu düzenini koruyoruz. Uygulamalarda şeffaflık ve hesap verebilirliği esas alıyoruz. Hukuk ve insan hakları odaklı çalışıyoruz.

Asayiş, kamu düzeninin sağlanması, can ve mal güvenliğinin tesisidir. Devletin sağladığı güven duygusunun, halkın günlük hayatına huzur olarak yansımasıdır. Bu amaçla, asayişte her olayı yalnızca bir dosya değil, geleceğe dair bir veri olarak görüyoruz. Her veriyi de bir tedbirin, bir önlemin, bir güvenlik hamlesinin başlangıç noktası sayıyoruz. Dinamik güvenlik süreci, bugün artık teknolojiyle, insan gücüyle ve toplumsal bilinçle iç içe ilerliyor. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizin kullanımına sunduğumuz yaka kamerası uygulaması ile müdahalelerin tüm aşamaları kayıt altına alınıyor, hem vatandaşlarımızın hem de personelimizin hakları korunuyor. Gerektiğinde yargı süreçlerine güçlü kanıt sunuluyor. Göreve geldiğimizde 14 bin olan yaka kamerası sayısı, son 2,5 yıldaki yeni alımlarla, 104 bine yükseldi. 2026 yılında planlanan 60 bin yeni alımla birlikte toplam sayı 164 bine ulaşacaktır. Göreve geldiğimizden itibaren, 29 bin 637'si hizmet aracı, 2 bin 64'ü motosiklet, 332'si zırhlı araç, 52'si hava aracı, 185'i yüzer araç olmak üzere, araç sayımızı 32 bin 270 arttırarak filomuzu güçlendirdik. Böylece asayiş ve Trafik hizmetlerimizdeki ekip sayılarımızı yaklaşık yüzde 30 arttırdık. Artık daha görünürüz. Daha caydırıcıyız.

"Son 2,5 yılda olay sayılarını 250 bin 771 azalttık"

Asayiş suçlarına yönelik geldiğimiz noktayı, meydana gelen olay sayılarını, aydınlatma oranlarını düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıyorum. Ülkemiz genelinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, 2025'in ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısını 49 bin 408, malvarlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 42 bin 315 azalttık. Yani sadece 11 ayda, 91 bin 723 daha az olay meydana geldi.

Bir şey daha söyleyeyim, son 2,5 yılda olay sayılarını 250 bin 771 azalttık! Şimdi de gelelim aydınlatma oranlarına… Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımızı yüzde 99,1'e, malvarlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımızı yüzde 92,1'e yükselttik. Elbette biz yaptığımız işi sadece kendimizle kıyaslamıyoruz. Bakınız, veri paylaşımı yapan Avrupa ülkeleri İçişleri Bakanlıklarının, 2024 yılı verilerinden bazıları:

Evden hırsızlık aydınlatma oranı Türkiye'de yüzde 69'ken,bu oran İspanya'da yüzde 15,Almanya'da yüzde 25.Bu arada, bu oran bu yılda Türkiye'de yüzde 82'ye yükseldi. Motorlu araç hırsızlığı aydınlatma oranı Türkiye'de yüzde 84'ken, Norveç'te yüzde 15,Almanya yüzde 29, İspanya'da yüzde 36.

Bir de, 100 bin kişiye düşen 2024 verilerine göre olay sayılarına bakalım… Evden hırsızlık olay sayısı Türkiye'de 34, Birleşik Krallık'ta 367. Yani bizim 11 katımız. Bu sayı Fransa'da 328, İsveç'te 317, İspanya'da 169,Almanya'da 140. Dolandırıcılık olay sayısı Türkiye'de 125'ken, Bu rakam İsveç'te 2 bin 19, yani bizim 16 katımızdan daha fazla. Almanya'da 879, Norveç'te 528, İspanya'da 218. Asayişte üzerinde önemle durduğumuz bir konu daha var. O da mahkemelerce haklarında 'hapis yakalaması' olanların sokaktan temizlenmesidir. Denklem çok açık: Hapis yakalaması olanları hızlıca yakala, olay sayılarını azalt. İşte hapis yakalaması olanları hızla yakaladıkça önleyiciliğimiz de o denli güçlü oluyor. Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin; Son 2,5 yılda ise; 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik.

"Geçen yıla göre kadın cinayeti yüzde 24,5 azaldı"

Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyet değerlerimize vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Geçen yılın ilk 11 ayında maalesef 327 kadın cinayeti işlenmişti. Bu yılın ilk 11 ayında ise maalesef 247 kadın cinayeti işlendi. Geçen yıla göre kadın cinayeti yüzde 24,5 azaldı. Kadına şiddetle mücadelede hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir istisna olamaz. Her kadın kendini güvende hissedene kadar, her tehdit ortadan kalkana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

"Bu yılın ilk 11 ayında 624 organize suç örgütünü çökerttik"

Organize suç, ülkemizin huzuruna ve milli güvenliğimize yönelmiş bir tehdittir. Son 2,5 yıldır organize suçlarla mücadelede yeni bir dönemin kapılarını araladık. Uyguladığımız güçlü ve sürekli operasyonel yöntem sayesinde organize suç örgütlerinin: Elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını, kırmızı bülten ve ortak operasyonlarla uluslararası bağlantılarını, saha hakimiyetlerini, pek çok ilimizde eşzamanlı düzenlediğimiz operasyonlarla tasfiye ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu kararlılıkla, bu yılın ilk 11 ayında: 407'si KOM, 120'si NARKOTİK ve 97'si SİBER olmak üzere 624 organize suç örgütünü çökerttik. 7 bin 816 şahıs tutuklandı.

Bir de sanal medyada sürekli isimleri geçirtilen 11 farklı suç örgütü var. Yaptığımız ulusal ve uluslararası operasyonlarla, bu 11 çetenin 8 elebaşını bu dönemde yakaladık. 7'si yurt dışında, 1'i yurtiçinde hapiste. 3 elebaşı yurt dışında firari. Bunlar hakkında da kırmızı bülten çıkardık. Biliniz ki, diğerlerini nasıl yakaladıysak, onları da yakalayacağız. Bu çetelerin sadece elebaşları değil, üyelerinin de büyük çoğunluğu içeride. Bakınız, bu 11 örgütün toplam 1.626 üyesi yurt içinde, 65 üyesi de yurt dışında cezaevinde. Türkiye, 'suçun sınır tanımadığı' bu dönemde; Interpol, Europol ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan, dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Bu yılın 11 aylık döneminde; ülkemizde kırmızı bültenle aranan 492 yabancı şahsı yakaladık. Yine aynı dönemde kırmızı bültenle aradığımız 345 şahsın ülkemize iadesini sağladık.

"Yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına yönelik operasyonlar..."

Ulusal güvenliğimiz kara, hava ve denizlerle sınırlı değil. Yeni mücadele alanlarımızdan biri de sınırları olmayan bir dünyadan oluşuyor. O da siber dünyadır. Bu siber dünyanın her bir yanı karanlık dehlizlerle dolu. Klavye başında sinsice bekleyen 'Yeni nesil düşmanlar' var. Deepfake videolar, siber zorbalık, sanal bahis ve sanal kumar platformları… 'Bir tıkla' başlayan süreç, hayatları karartabiliyor. Orada yapılan bir saldırı, burada bir evladımızın hayatına, bir vatandaşımızın mahremiyetine zarar verebilmektedir. İşte bu nedenle siber devriyelerimiz; teknolojik donanımı, yapay zeka destekli istihbarat analizleri ve ileri seviye tarama sistemleriyle 7 gün 24 saat görev başındadır. Bu kararlılıkla, terör propagandalarına, yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, Bilişim dolandırıcılığına, çevrimiçi çocuk istismarlarına karşı çok yönlü operasyonlar yürütüyoruz. 2025 yılının ilk 11 ayında: 195 bin hesap veya şahıs tespit edildi, 31 bin 318 yasa dışı bahis sitesi, 46 bin 656 web sayfası ve 37 bin sosyal medya hesabı erişime engellendi. 6 bin 711 şahıs da tutuklandı. Avrupa ülkeleri İçişleri Bakanlıkları 2024 verilerine göre, Siber suçlarda aydınlatma oranımız ülkemizde yüzde 86. Bu oran İspanya'da yüzde 13, Almanya'da yüzde 32.

"Uyuşturucuya savaş açtık"

Uyuşturucu bir insanlık suçudur ve altını çizerek ifade edeyim ki, biz, uyuşturucuya savaş açtık! Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. ' Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bir hedef koyduk; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmek. Sadece bu yılın 11 ayında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 40 bin 346 şahıs tutuklandı. Son 2,5 yılda tutuklananların sayısı 96 bin oldu! İllerimizde eş zamanlı düzenlediğimiz Narkokapan operasyonlarıyla sokaklarımızı torbacılardan temizliyoruz. Bu operasyonlarımızdaki tutuklama oranımız yüzde 96. Ayrıca bu yılın ilk 11 ayında 120, Son 2,5 yılda 349 narkotik organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yıl narkotik suçlarından hapis cezalı aranan 31 bin 390 şahsı yakaladık. Kırmızı Bülten ile narkotik suçlardan aranan 51 yabancı şahsı ülkemizde yakaladık. Kırmızı Bülten ile narkotik suçlarından aramakta olduğumuz 64 şahsın ülkemize iadesini sağladık. Yine bu yıl düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda; 47 ton uyuşturucu madde, 130 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik.

Avrupa Uyuşturucu Ajansı'nın 2025 raporuna göre madde bağlantılı ölümler açısından veri paylaşan 21 ülke içinde, Türkiye 18. sırada yani en düşük orana sahip 4 ülkeden biriyiz. Bir kez daha ifade ediyorum: Uyuşturucu nedeniyle, tek bir canımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yok!

"Ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır"

Göçe, yalnızca bir 'güvenlik' meselesi olarak değil; aynı zamanda insani, sosyolojik ve uluslararası boyutları olan, çok yönlü bir olgu olarak yaklaşıyoruz. Zira, her adımımızı; hukukun, merhametin, vicdanın ve medeniyet değerlerimizin rehberliğinde atıyoruz. Bunu yaparken de; kamu düzeninden asla ödün vermeyen bir dengeyi titizlikle koruyoruz. Türkiye bu yönleriyle, tüm dünyaya örnek olan bir "Model Ülke" konumundadır. Düzensiz göçe karşı verdiğimiz kararlı mücadeleyle ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Düzensiz göçle mücadelede odağımız, göçmen kaçakçılığı organizatörleridir. Bunlara karşı yaptığımız operasyonlar sonucu, sadece bu yıl 4 bin 88, son 2,5 yılda ise 11 bin 928 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. Yine bu yıl: 105 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi.Düzensiz göçe karşı tavizsiz tutumumuz sayesinde; vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 374 bin yabancı da kendiliğinden çıkış yaptı. Düzensiz göçle mücadelede, entegre sınır yönetimi kuran, son teknolojiyi sahada uygulayan bir devletiz. Sınırlarımızda: 1.323 km güvenlik duvarı, 1.755 km devriye yolu inşa ettik.

"8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü"

Ayrıca sınırlarımız elektro-optik kule, termal kamera, gözetleme kulesi, sınır aydınlatma sistemi, kamera ve algılayıcı sistem, drone'lar ve keşif gözetleme araçlarımızla 'dijital bir güvenlik kuşağı'yla çevrelenmiş durumda. Bu dönemin en önemli yeniliklerinden biri de Mobil Göç Noktası Araçlarımızdır. 81 ilimizde 375 Mobil Göç Noktası ile sahadayız. En çarpıcı sonuç ise şudur: Mobil Göç Araçları ilk devreye girdiğinde kimlik kontrolü yapılan her 100 kişiden 75'i düzensiz göçmen çıkıyordu. Son bir yılda bu oranın yüzde 1,4'e kadar düşmesi, bu modelin hem caydırıcı, hem de tespit edici gücünü ortaya koyuyor. 8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyeli, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bine ulaştı. Türkiye olarak, bir yandan düzensiz göçle mücadele ederken, diğer yandan düzenli göçe yönelik çekim merkezi olacak politikalarımızı da sürdürüyoruz.

"27 Aralık tarihinde inşallah Hatay'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 453 bininci anahtarı teslim edeceğiz"

6 Şubat'ta milletçe, "Asrın Felaketini" yaşadık. Bu felakette nice canlarımızı yitirdik. Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Hayır duasını beklediğimiz analarımızı, babalarımızı, Rahmet-i Rahman'a uğurladık. Bu büyük acıları yaşarken millet olarak ayağa kalktık. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna ve konut seferberliğine imza attık. 27 Aralık tarihinde inşallah Hatay'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 453 bininci anahtarı teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin daha o ilk gününde söylemişti: 'Şehrinize sahip çıkın ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz.' demişti. İşte o 'tarihi ana' artık sadece sayılı günler kaldı. Şükürler olsun, hak sahibi olan tüm vatandaşlarımız konutlarına ve iş yerlerine kavuşuyor.

AFAD sadece yerelde değil, küresel ölçekte de en güçlü dayanışma sembollerinden biri haline gelmiştir. AFAD, 5 kıtada, 80'den fazla ülkeye insani yardım yapan, arama kurtarma faaliyetlerine katılan, insani yardımları koordine eden büyük bir kuruluştur. İsrail'in düzenlediği soykırıma karşı da AFAD, 14 uçak ve 18 İyilik Gemisi ile 103 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmıştır. AFAD kara gün dostudur. Bu yılın ilk 11 ayında, ülkemiz genelinde 28 bin 925 afet ve acil durum meydana geldi. Nerede bir afet varsa, hayatı normalleştirmek için AFAD oradaydı. 6 Şubat depremleri sonrası, 100 bin arama kurtarmacı hedefiyle başladığımız bu yolda, Milli Savunma, Milli Eğitim, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, Adalet, Çevre Şehircilik ve İklim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet, JAK, PAK ve STK'larımızla birlikte arama kurtarmacı sayımız, şükürler olsun 147 bin 895'e ulaştı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz ise büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılın ilk 11 ayında, 3 milyon 235 bin pasaport, 7 milyon 921 bin Yeni Kimlik Kartı ve 5 milyon 602 bin Yeni Tip Sürücü Belgesi verdik. 112 Acil Çağrı Merkezimiz, bu yılın ilk 11 ayında, 88 milyon çağrı aldı. Bu çağrılara reaksiyon süremiz 2,86 saniye olarak gerçekleşti. Her zaman söylediğim gibi, bir acil durumda ya da bir şikayetiniz olduğunda, lütfen arayın. Gereğini yapalım.

Süremin imkan verdiği ölçüde; İçişleri Bakanlığımızın faaliyet alanlarından bazı başlıkları sizlerle paylaştım. Ülkemizin huzur ve güvenliği için, tüm personelimizle, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Gazi Meclisinizin takdirine sunduğumuz bu bütçe, milletimize ait olan, milletimizin alın teriyle oluşan ve bize emanet edilen bir bütçedir. Biz bu bütçeyi, tek bir kuruşunu israf etmeden, tek bir anını boşa harcamadan, 81 il ve 922 ilçemizde, kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda milletimizin huzuru ve güvenliği için kullanacağız. Allah'tan niyazımız şudur: Bu aziz vatandan huzuru, bereketi,dirliği ve düzeni eksik etmesin. Birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirsin. 23 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle her alanda kalkınan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Büyük ve Güçlü Türkiye idealine mutlaka ulaşacaktır. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak, 'Türkiye'nin Huzuru' şiarıyla,mülki idare amirlerimizle, emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, güvenlik korucularımızla, AFAD'ımızla, Göç İdaremizle, tüm merkez ve taşra teşkilatlarımızla bu yolda her daim seferber olmaya devam edeceğiz. Allah hepsinden razı olsun. Bu vesileyle; vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize, sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. 2026 yılı bütçemizin; hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.