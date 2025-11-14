2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... Vekillerden Bakan Ersoy'a "Kartalkaya" Tepkisi: Hepiniz Suçlusunuz

Haber: Mehmet OFLAZ - Berfin BAYIR

(TBMM) - Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasını hatırlatarak, "Hepiniz ama hepiniz suçlusunuz", "Otel yöneticileri müebbet aldı ama Bakanlıkta tek bir sorumlu yok mu" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grup milletvekilleri, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bakanlık yetkililerine soruşturma izni vermemesine ve istifa etmemesine tepki gösterdi.

"Hepiniz ama hepiniz suçlusunuz"

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, bakanlığın ve diğer kurumların suçu birbirine attığını belirterek, "Hepiniz ama hepiniz suçlusunuz. Vicdanınıza sesleniyorum: Birazcık vicdanınız varsa geç kalmış sayılmazsınız, bakanlıktaki tüm sorumluları görevden alırsınız, soruşturma izni verirsiniz" diye konuştu.

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Kartalkaya yangınının tarihi bir facia olduğunu belirterek, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"Bazen öyle kararlar olur ki ömrünüz boyunca sizi takip eder"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kartalkaya yangını soruşturma izninin bakan tarafından verilmemesini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Siz savcı değilsiniz, hakim de değilsiniz değil mi? Dolayısıyla bu kararı almış olmanız yani soruşturma izninin verilmemesi kararını almış olmanız uygun bir şey değil. Niye adaletin tecelli etmesinden çekiniyorsunuz; anlaşılır bir şey değil. Mahkemeye güvenmiyor musunuz; anlaşılır bir şey değil. Ortaya çıkacak gerçekler mi rahatsız ediyor; bilinemez bir durum ama bu kararı, işte altında imzanız olan bu kararı almış olmanız iyi bir şey olmadı. Yani bazen öyle kararlar olur ki ömrünüz boyunca sizi takip eder; işte bu, öyle bir karar. Peki, ne oldu sonuçta? Danıştaya başvurdu ailelerin avukatları ve Danıştay bu soruşturma izninin verilmemesi meselesini bozdu ve 9 kişi için soruşturma yapılması kararını aldı. Demek ki bu engellemenin bir karşılığı yokmuş."

"Kartalkaya yangınını haber aldığınızda, otelde sabah sporuna devam ettiniz mi?"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, bütçede yaptığı konuşmada, "Arkadaşlarım sessiz kaldı ama ben dayanamadım. Siz buraya geldiğinizde sırtımı döndüm; belki farkında değilsiniz. 21 Ocak'ta yaşanan facianın izleri yeniden canlandı. Elinizde öyle bir koku yoktu ama o yangın kokusu geçti yüreğime ve elinizi sıkmadım. Sorumluluğunuzda olan 36'sı çocuk, 78 vatandaşımız Kartalkaya'da yaşamını yitirdi. Orada sizin sorumluluğunuz çok büyük, çok büyük ve orada çaresizce bağıran çağıran insanlar varken şimdi size yeni bir soruyla bunu soracağım. O gün siz Ankara'da bir otelde sabah sporunuzu yapıyor muydunuz ve sabah sporunu yaparken yangın faciasını duyduğunuz halde o sporunuzu bitirip ondan sonra mı bu işle ilgilendiniz?"

"O otelde hayatını kaybedenleri anmaya tenezzül bile etmedi"

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve Bakanlık yetkililerinin sorumluluk üstlenmediğini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bakan, bütçe sunuşunda, Kartalkaya trajediyle ilgili tek bir cümle kurmadı. Ülkemiz ve dünya turizm tarihinin en trajik olaylarından bir yaşandı; Bakan 'Benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için üstümüze düşen ne varsa yapacağız' bile demedi veya benzer bir cümle dahi kurmaya; o otelde hayatını kaybedenleri anmaya tenezzül bile etmedi. 36'sı çocuk 78 can; kimin çocuğu, kimin yakını, kimin akrabası olmasının hiçbir önemi yok; 36'sı çocuk 78 can, 78 yurttaşımız Kartalkaya yangınında hayatını kaybetti… Bakana göre kendisinin ve ekibinin yangına dair tek bir sorumluluğu yok… Ama 78 can için bir mahcubiyet, bir yüz kızarıklığı da yok. Arkadaşlar 'Nasıl bir vicdandır ki Kartalkaya'daki yangını anmaya bile gerek görmüyor.' Arkadaşlar, bu tavır, bu kibir, bu kendisine hatasızlık bahşetme hali sadece bizi değil, sizleri, hepimizi rahatsız etmeli… O yangının orta yerinde çocuklarınızın, çocuklarımızın olmayışı; siyasi aidiyetlerimiz, siyasi kimliklerimiz nedeniyle mevcut bakana tolerans gösterme hakkını kimseye vermemeli."

"Baş sorumlusu sizsiniz"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, faciada 78 vatandaşın göz göre göre ölüme terk edildiğini belirterek, "Otel yöneticileri müebbet aldı ama Bakanlıkta tek bir sorumlu yok mu? Yeni Kartalkaya faciasının yaşanmaması için neyi değiştirdiniz? Cevap yok" diyerek iktidarı eleştirdi.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ise "Sayın Bakan, ihmaller zinciri Kartalkaya Otel yangınında, başka bir ülkede istifa getirecek bu faciada kendinizden başka herkesi sorumlu tuttunuz; 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin baş sorumlusu sizsiniz" diye konuştu.