Teröre ağır darbe! Son 1 yılda 2.084 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Güler, "1 Ocak'tan Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 2 bin 84 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Son 4 ayda icra ettiğimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı hava operasyonları ile toplam 1110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "1 Ocak'tan Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 2 bin 84 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Son 4 ayda icra ettiğimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı hava operasyonları ile toplam 1110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER: SINIRLARIMIZDA KURULMAK İSTENEN TERÖR KORİDORU PARŞALANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık basın değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Güler, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını belirtti. Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri sınırlarımıza dayanmadan, kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, terörle mücadelesini başarıyla sürdürmektedir. İcra ettiğimiz operasyonlarla, bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden ülkemize yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru da parçalanmıştır." dedi.

"2023'TE 2 BİN 84 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öldürülen terörist sayısını da açıklayan Güler, "Bu kapsamda, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 2 bin 84 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Özellikle, son 4 ayda icra ettiğimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları ile toplam 1110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek kararlılığımız gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.

"122 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Bakan Güler açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Yine, kararlı operasyonlarımız neticesinde teslim olmalar artmış, yıl içerisinde 122 terörist teslim olmuştur. Bugün operasyon yapmayı dahi akıllarından geçiremeyen, sözde kale dedikleri mağaralardan kafalarını çıkaramayan ve sıkışıp kalan teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.

Tüm bu faaliyetlerimizle ilgili bir kez daha hatırlamakta yarar var. Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak, masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak icra edilmektedir."

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