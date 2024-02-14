2023'te Türkiye'deki Kruvaziyer Limanlarına Artış

TÜRKİYE'de, 2023'te 19 limana uğrayan kruvaziyer sayısı, önceki yıla göre yüzde 20 artışla 1192, yolcu sayısı yüzde 52,6 artışla 1 milyon 542 bin 522 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre geçen yıl Alanya, Amasya, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Dikili, Fethiye, Göcek, İstanbul, İzmir, Kaş, Kuşadası, Marmaris, Samsun, Sinop, Trabzon, Ünye limanlarına kruvaziyerler yanaştı. 19 limana demir atan 1192 kruvaziyerle 1 milyon 542 bin 522 yolcu seyahat yaptı. Bu sayının 98 bin 71'i gelen yolcu, 100 bin 661'i giden yolcu, 1 milyon 343 bin 790'ı ise transit yolcu olarak kayıtlara geçti.

YOLCU VE GEMİNİN EN ÇOK GELDİĞİ 3 LİMAN

Liman başkanlıkları bazında limanlara uğrak yapan kruvaziyer ve yolcu istatistiklerine göre 2023'te yolcu ve gemi trafiğinin en yoğun yaşandığı liman Kuşadaası oldu. Kuşadası'na demir atan 531 kruvaziyerle 779 bin 434 yolcu hareketliliği yaşandı. En çok gemi ve yolcunun uğradığı 3 liman, Kuşadası'nın ardından İstanbul ve Bodrum oldu. İstanbul 225 kruvaziyerle 402 bin 729, Bodrum ise 97 kruvaziyerle 101 bin 159 yolcu ağırladı.

EN AZ GEMİNİN YANAŞTIĞI LİMAN FETHİYE

2023 yılında en az geminin yanaştığı limanlar ise 1 kruvaziyerle Fethiye, 4'er kruvaziyerle Samsun ve Kaş oldu. Fethiye'deki limanda 68, Kaş'ta 1777, Samsun'da 3 bin 263 yolcu hareketliliği yaşandı. Diğer limanlara gelen kruvaziyerle yolcu sayısı ise şöyle:

"Alanya'ya 18 kruvaziyerle 19 bin 119, Amasra'ya 20 kruvaziyerle 14 bin 962 yolcu, Antalya'ya 26 kruvaziyerle 34 bin 423 yolcu, Bozcaada'ya 19 kruvaziyerle 6 bin 311 yolcu, Çanakkale'ye 40 kruvaziyerle 19 bin 672 yolcu, Çeşme'ye 76 kruvaziyerle 52 bin 30 yolcu, Dikili'ye 25 kruvaziyerle 6 bin 530 yolcu, Göcek'e 5 kruvaziyerle 691 yolcu, İzmir'e kruvaziyerle 38 bin 500 yolcu, Marmaris'e 23 kruvaziyerle 26 bin 347 yolcu, Sinop'a 12 kruvaziyerle 9 bin 554 yolcu, Trabzon'a 21 kruvaziyerle 15 bin 785 yolcu, Ünye'ye 14 kruvaziyerle 10 bin 168 yolcu."

EN ÇOK EKİM, EN AZ ŞUBATTA GELDİ

Limanlara uğrak yapan gemi ve yolcu sayısının aylara göre dağılımında da en çok ekim, en az şubatta kruvaziyer geldi. Ekimde 196 kruvaziyerle 296 bin 195, şubatta 2 kruvaziyerle 1740 yolcu hareketliliği yaşandı. Verilere göre 2022'de Türkiye'deki limanlara 993 kruvaziyer yanaştı. Türkiye limanlarını 1 milyon 10 bin 767 yolcu kullandı. Gelen yolcu sayısı 87 bin 722, giden yolcu sayısı 97 bin 255, transit yolcu sayısı 825 bin 790 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre 2023 yılında kruvaziyer toplam yolcu sayısında önceki yıla göre yüzde 52,6 artış kaydedildi.

KRUVAZİYER TURİZMİNİN 14 YILI

Kruvaziyer turizmi istatistiklerine göre 2011 yılı sonrası gemi ve yolcu sayısı şöyle:

"2011'de 1615 kruvaziyerle 2 milyon 190 bin 98 yolcu, 2012'de 1541 kruvaziyerle 2 milyon 98 bin 381 yolcu, 2013'te 1530 kruvaziyerle 2 milyon 259 bin 53 yolcu, 2014'te 1401 kruvaziyerle 1 milyon 792 bin 298 yolcu, 2015'te 1440 kruvaziyerle 1 milyon 888 bin 522 yolcu, 2016'da 578 kruvaziyerle 626 bin 840, 2017'de 307 kruvaziyerle 306 bin 485 yolcu, 2018'de 247 kruvaziyerle 213 bin 771yolcu, 2019'da 344 kruvaziyerle 300 bin 896 yolcu, 2020'de 5 kruvaziyerle 1824 yolcu, 2021'de 78 kruvaziyerle 45 bin 362 yolcu."