Üye Girişi
Haberler

2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

MİT'in Suriye'ye düzenlediği nokta operasyonda, 2012 yılında Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK sözde sorumlusu Fatma Sakana etkisiz hale getirildi.

MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de operasyonla etkisiz hale getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 2006'DA İRAN'DA KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.

2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

10 ASKERİMİZİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRININ FAİLİ

Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

ELEBAŞI DURAN KALKAN İLE FAALİYET YÜRÜTÜYORDU

Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

MİT OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Suriye PKK Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatma Sakana kimdir? Fatma Sakana öldürüldü mü? 10 askerimizi şehit eden Fatma Sakan öldürüldü mü? Nihan Akkuş kimdir? Nihan Akkuş boşandı mı? Okan Buruk'la boşandılar mı? Almila Ada ve Benian Dönmez sağlık durumu nasıl? Almila Ada ve Benian Dönmez kaza mı geçirdi? Karadağ nerede? Karadağ'a nasıl gidilir, vize istiyor mu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 16 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 16 Şubat dün gece deprem mi oldu? RTÜK, Aşk Adası yarışmasına inceleme mi başlattı? Yarışma kaldırıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 16 ŞUBAT CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti ne zaman, saat kaçta? 16 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı mı? Eşcinsel evlilik yasallaştı mı, yasa onaylandı? 16 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV Müge Anlı CANLI İZLE! 16 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Aşk Adası yayından kaldırıldı mı? Aşk Adası yasaklandı mı GAİN?
title