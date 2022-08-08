2 yıldır katili bulunamayan Seher'in annesi: Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde Seher Aslan Özkurt'u (34) öldürdükten sonra kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Seyfetullah Söylemez (42) aradan 2 yıla geçmesine rağmen bulunamadı. 2 tutuklu sanığın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında söz alan anne İ. Aslan, "Organize bir şekilde eve girerek, kızımı öldürdüler. 10 yaşındaki çocuğun kafasına silah dayadılar. Evimi yıktılar, 2 çocuğu yetim bıraktılar" dedi.

Olay, 2 Ekim 2020'de Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, arkadaşları Barış Şimşek (32) ve Cevdet Dinar (21) ile saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Söylemez, Şimşek ile birlikte yanında getirdiği demir kesme makası ile Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile Şimşek, Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü aldı. Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp, komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Söylemez, sürükleyerek merdiven boşluğuna getirdiği Seher Aslan Özkurt'un başına tabancayla ateş açtı. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek ise kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamadı.

Önceki duruşmada hakkında kırmızı bülten çıkartılan sanık Seyfetullah Söylemez henüz yakalanmazken, duruşma bir kez daha ertelendi.