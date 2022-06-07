2. Uluslararası Elmas Ödülleri sahiplerini buldu - Haberler

Geçtiğimiz yıl muhteşem bir organizasyonla büyük yankı uyandıran, Ratel Medya ve Luna Medya ortak organizatörlüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Uluslararası Elmas Ödül Töreni iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirerek yine muhteşem bir geceye sahne oldu. 6 Haziran Pazartesi akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin yaptı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin'in eğlenceli sunumlarıyla Üç Kız Kardeş dizi oyuncuları, Hakan Ural, Nur Tuğba Algül, Hülya Sepken, İlker İnanoğlu, Emre Karayel, Zuhal Topal, Ebru Cündübeyoğlu, İclal Aydın, Çiğdem Günal, Onur Büyüktopçu, Murat Serezli, Ferdi Sancar, Sergen Deveci, Merve Dinçkol, Nursel Ergin ve Esin Övet gibi başarılı isimler ve sektöre yön veren başarılı markalar ödüllerine kavuştu.

DEMET VE ÖYKÜ KONSER VERDİ

Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede Demet Akalın ve Öykü Gürman konserleriyle davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Yılın en iyilerinin ödül aldığı 2. Uluslararası Elmas Ödül Töreni'nde, ödüllerini alan başarılı isimler başarılı sunucu Ezgi Aşık'a kırmızı halı röportajlarıyla yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve kendi alanlarına katkılarını anlattı.

GECEDE ÖDÜL ALAN YAPIMLAR

Üç Kız Kardeş - Yılın Dizisi

D Magazin- Yılın Magazin Programı

Programı Gelinim Mutfakta - Yılın Yarışma Programı

İclal Aydın - Yılın Kitap Yazarı

Türker İnanoğlu - Dizi Yapımcısı Ödülü

Erkek Aklı Oksimoron - Yılın Tek Kişilik Tiyatro Oyunu

Neler Oluyor Hayatta - Yılın Aktüel Haber Programı

Programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz - Yılın Yemek ve Yarışma Programı

Onur Büyüktopçu - TV Program Sunucusu Ödülü

Ebru Cündübeyoğlu - Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu

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