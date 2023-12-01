19'uncusu düzenlenen Ankara Kitap Fuarı başladı

BU yıl 19'uncusu düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarı düzenleyen Eylül Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, "Eylül Fuarcılık olarak, 19 yıldır Ankara'da kitap fuarları yapmaya devam ediyoruz. Allah, nice 19'lar, 29'lar göstersin. Kitaplar var olsun, düşünce var olsun, fikir ve gelecek var olsun" dedi.

Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 10 gün sürecek fuarın açılışı, Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 22'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, fuarın onur konuğu yazar Gülseren Budayıcıoğlu, uluslararası onur konuğu Güney Koreli yazar Yun Ko-eun ve kitapseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta, dansçılar tarafından konuk ülke Güney Kore'nin geleneksel ve modern danslarını içeren bir performans sergilendi.

'SADECE ANKARA'NIN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN DE EN BÜYÜK ETKİNLİĞİ'

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, açılışta yaptığı konuşmada, fuarı bu yıl 19'uncu kez gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Fuarı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlemeye başlamıştık. Atatürk Kültür Merkezi, daracık bir yerdi. 100 yayın evi ya sığar ya sığmazdı. Çok az yazar imza günleri yapardı. Söyleşiler de hemen hemen yoktu. Şu an 400'ü aşkın yayınevi ve kitapevi, yüzlerce yazar, söyleşi ve imza günleriyle; konuk ülkesiyle, onur yazarıyla, yine yabancı konu yazarıyla bambaşka bir çehreye büründü. Ankara Kitap Fuarı, yapılacağı 10 günlük zaman zarfında 700 bin insanı kitapla, yazarla ve yayıneviyle buluşturmaya devam ediyor. Ankara Kitap Fuarı, hacim ve sayı itibarıyla sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de en büyük etkinliği" diye konuştu.

'KİTABA DOKUNAN İNSAN, KESİNLİKLE FARKLI İNSANDIR'

Fuarın, geçmiş dönemlerde ne hükümet ne de yerel yönetim tarafından yeterince destek görmediğini söyleyen Çayır, "Saygıdeğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 'Okulların ve insanların buraya taşınması lazım' dediğimizde elini taşın altına koydu ve vatandaşlarımızın buraya gelip kitapla buluşmasına aracılık ettiler. Kitabı büyütmek, yazarı çoğaltmak ve buradaki etkinliği güçlendirmek için verdikleri destekten dolayı huzurlarınıza Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben, her şeyden önce bir yazarım. Yazmak, aslında yaşamaktır. Yazmak, başkasının görmediğini görmek, duymadığını duymak ve içselleştirmektir. Bu sebeple okuyan insan farklı insandır. Kitaba dokunan insan, kesinlikle farklı insandır. Eylül Fuarcılık olarak, 19 yıldır Ankara'da kitap fuarları yapmaya devam ediyoruz. Allah, nice 19'lar, 29'lar göstersin. Kitaplar var olsun, düşünce var olsun, fikir ve gelecek var olsun" ifadelerini kullandı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU: FUARIN AÇILIŞINDA BULUNMAKTAN ÇOK GURUR DUYUYORUM

Fuarın onur konuğu Gülseren Budayıcıoğlu da, Ankaralıların kitap fuarlarına olan ilgisinin hep önde olduğunu belirterek, "Her fuarda özellikle gençlerimizi ellerinde kitaplarla görüyorum. Kadınlarımızı da görüyorum buralarda. Kadınlarımız artık çok hızlı bir yükseliş gösteriyor. Onların da çok okuduğunu görmekten mutluyum. Okumaya, okuduklarımızdan dersler çıkarmaya, bir şeyler öğrenmeye ve kendimizi geliştirmeye mutlaka dikkat edelim. Bir Ankaralı olarak bu fuarın açılışında bulunmaktan çok gurur duyuyorum" dedi.

Fuarın uluslararası onur yazarı Güney Koreli yazar Yun Ko-eun ise, 1000 yıl sonra da fuarın kitapları seven herkes için bir merkez olmasının hayalini kurduğunu söyleyerek, bugün gerçekleştirilen fuarın bin yıl sonrasına ulaşması için uzun yolculuğun önemli bir adımı olduğunu dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ: KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ İNSANLARLA DOLU BİR ANKARA HAYAL EDİYORUM

Fuarın açılışına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Tabii ki olmaz. Peki nasıl öğreneceğiz? Önce anne babamızdan, sonra okuldan sonra da kitaplardan. Kitaplar size bilgiyi de öğretir, sizlerin hayal kurmasına da imkan sağlar. Maalesef günümüzde kitap okuma sayısı çok az. Ama kitap okumasalar da televizyonda görüyoruz ki her şeyi biliyorlar. Spor hakkında da konuşuyorlar, deprem konusunda da. Ben herkesi bilgili, kültürlü, okuduğu kitaplarla kendini geliştirmiş insanlarla dolu bir Ankara ve Türkiye hayal ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, kurdele kesilerek fuarın resmi açılışı gerçekleştirildi. Fuar, 10 Aralık 2023 tarihine kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek ve kitapseverler için birbirinden güzel etkinliklere sahne olacak. 400'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarda, 10 gün boyunca birçok söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri gerçekleştirilecek. Fuar süresince toplamda binden fazla etkinlik düzenlenecek. Sahafların da hazır bulunacağı Ankara Kitap Fuarı'nda okurlar, renkli stantlarla karşılaşacak. 19'uncu Ankara Kitap Fuarı'nın bu yıl milyonları aşkın kitapsevere ev sahipliği yapması bekleniyor.