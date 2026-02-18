Uluslararası Gençlik Ödülü Programı'nı tamamlayan 59 genç sertifikasını aldı

AKFEN Holding'in sponsorluğunda ve Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde Türkiye'de uygulanan program kapsamında, 19'uncu Altın Kategori Ulusal Ödül Töreni, Terminal Kadıköy'deki ParibuArt'da düzenlendi. Törende, programı başarıyla tamamlayan 59 gence sertifikaları verildi.

Türkiye genelinde 181 aktif ödül merkezi, yaklaşık bin gönüllü ödül lideri, supervisor ve 5 bin 755 aktif katılımcıyla uygulanan Uluslararası Gençlik Ödülü Programı'nın her yıl daha fazla gence ulaşarak büyümeye devam ettiği kaydedildi. Bugüne kadar dünya genelinde 130'u aşkın ülkede 13 milyondan fazla, Türkiye'de ise 21 bini aşkın gence ulaşan programın; gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyerek sosyal becerilerini güçlendirmeyi, öz disiplin kazandırmayı ve liderlik yetkinliklerini artırmayı hedeflediği aktarıldı.

Program kapsamında son bir yıl içinde, üç farklı kategoride olmak üzere 764'ü bronz, 264'ü gümüş ve 59'ü altın olmak üzere toplam bin 87 katılımcının ödül sertifikası ve rozeti almaya hak kazandığı bildirildi. Törende, gençler sertifikalarını alırken; TİKAV'ın bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle 45 binin üzerinde bireye ulaşarak sürdürülebilir ve ölçülebilir toplumsal fayda yarattığı ifade edildi. Törene, Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye Ödül Programı Ulusal Komite Başkanı Pelin Akın Özalp, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval ve davetliler katıldı.

KATILIMCILAR FARKLI BÖLGELERDEN BULUŞTU

Bu yıl 'altın ödül' almaya hak kazanan katılımcılar; Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen başarılı gençleri kapsarken Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi (Ankara), Özel İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir), Anabilim Eğitim Kurumları, British International Schools, İstek Kemal Atatürk Okulları, MEV Koleji Özel Büyükçekmece Okulları, TED Rönesans Anadolu Lisesi (İstanbul) gibi köklü eğitim kurumlarını temsil eden öğrencilerden oluştu. Tören boyunca gençlerin hedeflerine ulaşma süreçleri ve kişisel gelişim yolculukları büyük takdir topladı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye Ödül Programı Ulusal Komite Başkanı Pelin Akın Özalp, törende Uluslararası Gençlik Ödül Programı'nın gençleri hayata hazırlayan güçlü bir model sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"TİKAV'ın 2013 yılından bu yana Uluslararası Gençlik Ödül Programı'nın Türkiye'deki yetkili ulusal otoritesi olarak yürüttüğü çalışmalar sayesinde, verilen her ödül uluslararası standartlarla aynı kalite ve güven çerçevesinde ilerliyor. Bu yapı, gençlere yalnızca bir sertifika değil; gerçek hayatta karşılığı olan bir gelişim deneyimi sunuyor."

Özalp, programın bu kadar güçlü olmasının nedeninin, gençleri sadece 'başarıya' değil, hayata hazırlaması olduğunu vurgulayarak öğrencileri şu sözlerle tebrik etti:

"Sevgili gençler, bugün Altın Ödül'e uzanan yolculuğunuzu taçlandırıyorsunuz. Bu ödül; bir sınav sonucu, bir tesadüf ya da bir "şansö değil. Bu ödül; plan, istikrar, sorumluluk ve emek demek. Başarılarınızla yalnız kendinizi değil; ailenizi, okulunuzu ve ülkemizin geleceğe dair umudunu da güçlendiriyorsunuz."

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval ise Uluslararası Gençlik Ödül Programı, gençleri başarıya değil hayata hazırlayan nadir gelişim modellerinden biri olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Gençler burada potansiyellerini teoride değil, pratikte görüyor; topluma katkı sunmayı, disiplinle ilerlemeyi ve sorumluluk almayı öğreniyor. Bugün Altın Ödül alan her gencimiz, yalnız kendi yolculuğunu değil, ülkemizin geleceğine dair umudu da güçlendiriyor."

Kırçuval, programın Türkiye'de sürdürülebilir şekilde büyümesinde, TİKAV'ın kurumsal emeği ve yıllara yayılan birikiminin çok kıymetli olduğunu dile getirerek TİKAV'ın 1999 yılından bu yana eğitim ve toplumsal gelişim alanında sürdürülebilir çalışmalar yürüterek özellikle fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan gençlere ulaşmayı temel bir öncelik olarak gördüğüne de belirtti.

