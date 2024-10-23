Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Derneği üyelerinden şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

15 Temmuz Derneği üyelerinden şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini...

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret etti.

Turunç ve beraberindekiler, Hasan Hüseyin Halisdemir ile şehidin kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Turunç, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde şehitleri anarken geleceğe yönelik umudunun tazelendiğini söyledi.

Turunç, o gece Ömer Halisdemir gibi binlerce kahramanın hainlere çok güzel ders verdiğini belirterek, vatan toprağının, bayrağın ve devletin miras bırakılmadığını, emanet edildiğini anlattı.

Halisdemir ile diğer şehit ve gazilerin bu anlayışla emanete canları pahasına sahip çıkmak için hainlerin karşısında durduğunu, tankların altına yattığını, uçaklardan, helikopterden atılan kurşunlara ve mermilere göğüs gerdiğini vurgulayan Turunç, "Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Onlar vazifelerini yaptılar. O gün kahramanlıklarını hayatları pahasına ortaya koydular. Sıra bizde ve bizden sonra gelecek, yetiştireceğimiz kuşaklarda." dedi.

Hiç hak etmediği bir lakapla tanınan vatan haini Fetullah Gülen'in öldüğünü anımsatan Turunç, şunları kaydetti:

"Dünyadan ayrıldı, gitti. Sonsuzluk aleminde dünyada yaptığı hainlikle ümmetin ve milletin bütün değerlerini, insanları birbirine düşürerek büyük sıkıntılara müsebbip olan birisi, inancımıza göre bunun karşılığını iyilik olarak değil, cezasını görerek çekecektir. Şunu biliyoruz, kıyamete kadar yeryüzünde güzel insanların bitmeyeceği gibi art niyetli, vatan haini, din düşmanı, devlet düşmanı, ahlak düşmanı insanlar olacak. Dolayısıyla bize düşen görev bu yaşadığımız süreçten bir ders çıkararak bundan sonra aramızda bu tür hainler olursa daha küçükken tabiri caizse yılanın başını küçükken ezmek suretiyle büyümeden, çok insanı kandırmadan, devletine, milletine, bayrağına, geleceğimize zarar vermeden onların toplumdan dışlanması lazım. Bu tip insanların yetişmemesi lazım. Ömer Halisdemir burada bir toprağın içerisine yatıyor ama 85 milyon milletin kalbinde, gönlünde yatıyor. Şimdi Amerika'da ölen hain, hangi kilisenin, hangi havranın, hangi sinagogun bahçesinde yatacak, onu da o düşünsün. Seven, ona tabi olan zavallı insanlar düşünsün. Biz Ömer Halisdemir'i kalbimize gömdük, vatanın temiz toprağına gömdük. Vatansızlar da kalacak, yatacak yer arıyorlar. Allah vatansız bırakmasın, vatan sevgisiz bırakmasın."

Şehidin babası Halisdemir de oğlu ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Türk milleti ve gençler olduktan sonra vatan toprağına kimsenin adımını atamayacağını, bayrağı kimsenin indiremeyeceğini dile getiren Halisdemir, gençlere topraklarına, bayraklarına, vatanlarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Halisdemir, bugüne kadar Fetullah Gülen'in adını hiç ağzına almadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 3'te ikisini gezdim, o hainlerin isimlerini hiç ağzıma almadım. Sadece Ömer Halisdemir'i nasıl yetiştirdiğimi, nasıl vazife yaptığını konuştum. Oğluma astsubaylığa giderken üç kere 'Oğlum vatana hainlik yapacaksan gitme' dedim. 'Eğer ki vatan için çalışacaksan hakkımı helal ederim ama vatana hainlik yapacaksan hakkımı helal etmem' dedim. O da vatana vazifesini yaptı. Ona, yiğidime, yüce Rabb'ime çok teşekkür ediyorum, bana gurur verdi, neşe verdi. Türk milletiyle beni kavuşturdu. Aslında ben burada silah sıkacaktım ama denk getiremedim. 'Ömer, oğlum, hain öldü, silah sıkıyorum. Haberin olsun' diye silah sıkacaktım ama yapamadım. Ben yiğidimden çok memnunun, Allah da onu memnun etsin."

Halisdemir, oğlunun kabrine su dökerek, "O hainden sor, intikamını al oğlum, yanına geliyor." ifadesini kullandı.

Şehidin kabrini, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ve lise öğrencileri de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Hakkı Turunç Ömer Halisdemir Darbe Girişimi Çukurkuyu 15 Temmuz Politika Kültür Ankara Güncel Bor

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba? Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)? YouTube ne zaman düzelecek, ne zaman açılır? (23 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.