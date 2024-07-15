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İstanbul'daki tarihi mekanlar, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türk bayrağının renklerine büründü

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'daki bazı tarihi mekanlar ışıklandırıldı. Işıklandırılan yapılar arasında Galata Kulesi, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı ile Fatih'teki Beyazıt İtfaiye Kulesi de yer aldı.

İstanbul'daki bazı tarihi mekanlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ışıklandırıldı.

Işıklandırılan mekanlar arasında Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Kuleli Askeri Lisesi, Bağcılar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı ile Fatih'teki Beyazıt İtfaiye Kulesi yer aldı.

İstanbul'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı

Işık boyama tekniğiyle yapılan etkinlikte, "15 Temmuz" logosu ve "15 Temmuz Milletin Zaferi" yazısı tarihi mekanlara yansıtıldı. Vatandaşlar, ışıklandırmayı ilgiyle takip ederken fotoğraf da çekti. Kentteki bazı tarihi mekanlarda saat 21.00 itibarıyla başlayan ışıklandırma, saat 02.00'ye kadar sürecek.

İşte nefes kesen o görüntüler:

İstanbul'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı

İstanbul'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı

İstanbul'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı

İstanbul'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı

İstanbul'daki tarihi mekanlar 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ışıklandırıldı

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Demokrasi 15 Temmuz Beşiktaş İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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