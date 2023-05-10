Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, seçim için bazı firmaların ek seferler koyduğunu ve asıl yoğunluğun Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yaşanacağını belirtti. Deprem bölgesindeki insanların yeniden oy kullanmak için memleketlerine gitmeleri deprem bölgesindeki seferleri etkiliyor.

ESENLER'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hazırlıkları yapılıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "Normal seferler dolmuş durumda, ilave seferler yapılmaya başlandı. Perşembe, cuma, cumartesini de kapsayacak" dedi. "Anadolu'dan da gelişler var" diyen Yıldırım, " Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüsler dolmuş durumda. Deprem bölgesinde oy kullanacak insanlarda hareket daha büyük. Açık olan üniversitelerden de oy kullanmaya gelecek öğrenciler var. Siyasi partiler de seçmenleri taşımak için otobüs kiraladılar o da biraz piyasayı etkiledi" diye konuştu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da seçime hazırlanıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, seçim için bazı firmaların ek seferler koyduğunu ve asıl yoğunluğun Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yaşanacağını belirtti.

DEPREM BÖLGESİNDE BÜTÜN OTOBÜSLER DOLMUŞ DURUMDA

5-6 GÜNLÜK BİR YOĞUNLUK YAŞANACAK

BİLETLERİNİ GELİP ÖNCEDEN ALANLAR VAR

Kahramanmaraş'a yolcu taşıyan bir firmanın işletmecisi Bayram Kılıç, "Deprem dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımız şu an oy kullanmak için seçim bölgelerine tekrar gidiyorlar. Konteynerlerde yaşayanlar var, onların akrabaları burada onlara gidip geliyorlar. Günü birlik arabalarımız doluyor. Seçim nedeniyle şu an daha yoğun oluyor. 12-13 Mayıs tarihleri dolu, biletlerini gelip önceden alanlar var" şeklinde konuştu. Alaattin Çendek, "14 Mayıs'ta seçim var, seçim davasına son 2-3 gün de buradan Anadolu'ya gidenler var. Ama istediğimiz potansiyelde değil. Bir belediye seçimi, muhtarlık seçimi gibi değil. Meclisi seçeceğimiz için gidenler kendi imkanlarıyla gitmeyi zorluyor. 11-12-13 Mayıs biletler alınıyor, satışlara devam ediyoruz" dedi.