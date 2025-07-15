15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Saldırıya Uğrayan Müezzin Hakkını Helal Etmiyor

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, "Hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada hesaplaşacağız. Sadece ben darbedilmiş olsaydım hakkımı helal ederdim. Allah'ın evine taş atan kişiye hakkımı helal etmem" dedi.

Narlıdere ilçesi Kutlu Yalvaç Camisi'nde 15 Temmuz gecesi sela okuduktan sonra 2'si kadın 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. 'Devlet Övünç Madalyası' ve 'Gazilik Beratı' verilen Kuzgun, "15 Temmuz gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından telefonla aranarak, darbeye karşı camilerimizde milletimizi uyarmak adına sela verdik. Sela verdikten sonra cami kapısının önünde 2 kadın, 1 erkek 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Memleketimize, darbe olduğu için sela veriyor ve milletimizi sokağa davet ediyoruz' dedim. Bana 'Bu darbe gerçekleşecek' dediler, ben de 'Hayır, gerçekleşmeyecek' dedim. Ağza alınmayacak hakaretlere maruz kaldım. Bir erkek boşluğuma yumruk atınca nefessiz kaldım. Kadın ise kaldırım taşı ile sırtıma ve göğsüme vurdu. 1 ay yatakta kaldım. Cenabıallah'a karşı görevlerimi dahi yerine getiremedim. O nedenle çok üzüldüm. Ailemde çok rahatsız oldu, oturup kalkmamda sürekli yardımcı oldu" dedi.

Caminin camlarını kırdıklarını belirten Kuzgun şöyle devam etti:

"Cami demek Allah'ın evi demektir. Sadece Mehmet Hocayı değil, tüm halkımızı darbettiler. Biz de elimizden geldiği kadar darbecileri önlemek için selalarımızı verdik. Onlar bizi ne kadar darbetmeye kalksa da bizler kanımızın son damlasına kadar bu memleket ve vatanımız için mücadeleye etmeye hazırız."

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Kendisine saldıranlara hakkını helal etmediğini belirten Kuzgun, "Tekrar tekrar o günü hatırlıyorum. Allah bizlere böyle darbe geceleri yaşatmasın. Ben onları Cenabıallah'a havale ediyorum. Allah hidayet nasip etsin. Hak, hukuk dediğin zaman bir ay içeride yattılar daha sonra serbest kaldılar. Mahkeme önünde bile bize saldırmaya çalıştılar. Bize orada polisler yardım etti. Ama bu vatan hainlerinin 5 sene, 10 sene içerde kalmaları gerekirdi. Hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada hesaplaşacağız. Sadece ben darp edilmiş olsaydım hakkımı helal ederdim. Mehmet Hoca değil darbedilen, Allah'ın evine taş atan kişiye de hakkımı helal etmem" diye konuştu.

Olaydan sonra emekli olan Mehmet Kuzgun, taşındığı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ailesiyle birlikte yaşamını sürdürüyor.