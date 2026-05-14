Doruk, Almanya'daki matematik olimpiyatlarında dünya birincisi oldu

İZMİR'de yaşayan ortaokul öğrencisi Doruk Sabuncuoğlu Ford (14), Almanya'da düzenlenen German Math Olimpiyatları'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak birincilik ödülü ve altın madalyanın sahibi oldu. Küçük yaşlarından itibaren sayılarla yaşadığını belirten Doruk, kürsüde Türk bayrağını dalgalandırarak da gururlandırdı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Doruk Sabuncuoğlu Ford, öğretmenin yönlendirmesiyle katıldığı German Math Olimpiyatları'nda zorlu eleme turlarını geçip, Frankfurt'taki finallere katılmaya hak kazandı. 60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, 2,5 saat süren sınavda ter döken Doruk, hatalı olduğu için iptal edilen sorular dışındaki tüm soruları doğru cevaplayıp dünya birincisi oldu. Yarışmanın 2 eleme aşamasından geçtiğini anlatan Doruk, "Matematik hocamın yarışma önerileri doğrultusunda istediklerime katılıyorum. German Math Olimpiyat'larına online ve bireysel olarak katıldım. İlk aşamada başarılı olup 14 Aralık 2025'teki online ikinci aşamada bronz madalya kazanarak Grand Final'e gitmeye hak kazandım. 29 Nisan 2026'da Almanya'nın Frankfurt şehrinde, Goethe Üniversitesi'nde yüz yüze yapılan Uluslararası German Math Olimpiyat'ta ise birincilik ödülünü aldım. Finale gitmek konusunda başta kararsız kaldık ama sonunda gitmeye karar verdik. İyi ki de gitmişim. Çok canlı ve uluslararası bir ortamdı. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla tanıştım, birçok arkadaş edindim" dedi.

'MUTLU VE GURURLUYUM'

Doruk Sabuncuoğlu Ford, 60 ülkeden katılımın olduğu organizasyonda Türkiye'nin güçlü şekilde temsil edildiğini belirterek, 40 sorudan oluşan ve 2,5 saat süren sınavda, iptal edilenler dışındaki tüm soruları doğru yanıtladığını söyledi. Ford, "Kuzey Amerika'dan Çin'e kadar her yerden insanlar gelmişti. Birçok arkadaş edindim. Çok eğlenceli bir ortamdı. Minik matematik yarışmaları oldu. Yeteneklerimi gösterme şansına sahip olduğuma çok mutluyum. Türk bayraklarımızla oradaydık. Ödül töreninde sahneye Türk bayrağıyla çıktım. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum" diye konuştu.

'HEDEFİM, MÜHENDİS OLMAK'

Matematiğe ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Doruk Sabuncuoğlu Ford, "Anaokulundayken çarpma işlemleri ve üstlü ifadelerle ilgileniyordum. Bu yüzden 1'inci sınıf bana çok kolay geldi ve doğrudan 2'nci sınıfa geçtim. Matematikle büyümek bana çok büyük katkı sağladı. Gelecekte daha fazla yarışmaya katılmayı istiyorum. Matematik ve fiziği hayatımın merkezinde tutmak istiyorum. Hedefim, mühendis olmak. Ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum" dedi.

'SAYILARLA DENEY YAPAN BİR ÇOCUKTU'

Mimar Didem Sabuncuoğlu Ford ise ilkokul yıllarında oğlunun sürekli yüksek başarı gösterdiğini belirterek, "Bulunduğu sınıfın çok üst seviyesindeki matematik konularını çözmeye çalışıyordu ve başarıyordu. Matematiği hayatının her alanına taşıyan bir çocuk oldu. Yalnızca matematikle değil, deneysel çalışmalarla da ilgileniyor. Doruk, matematiği günlük yaşamla birleştirmeyi başarıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı