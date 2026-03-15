Sağlık Bakanlığından "14 Mart Tıp Bayramı" kapsamında farkındalık etkinliği

Sağlık Bakanlığınca "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Bakanlıkça, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği yapıldı.

Bu doğrultuda "Geçmişten Aldığımız Mirasla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" başlığıyla köprüler ve tarihi mekanlar ışıklandırıldı, futbol müsabakalarında sağlık personeli sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 26. Hafta müsabakalarında seremoni sonrasında müsabaka topu, sağlık personeli tarafından müsabaka hakemine takdim edildi.

İstanbul'daki Galata Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, Ağrı'da İshak Paşa Sarayı ile Ankara'da Atakule kırmızı ışıkla aydınlatıldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de 14 Mart'a özel ışıklandırıldı.