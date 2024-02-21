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14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kıskaç-7" operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-7" operasyonlarında 67 şüpheli yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "KISKAÇ-7" Operasyonlarında şüphelilerin:

  • Örgütün "Güncel Yapılanması", sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
  • Münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları,
  • Dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonlar sonucu, çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu. 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4022 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6045 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Operasyon Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Gokay Ergul:

Fetö'nün siyasi ayağındaki muhteremler ne zaman gözaltına alınacak diyeceğim de onlar dokunulmazlığı var maalesef her suçu işlerler ama dokunamazsın ama Allah'ın adaleti var mahşerde öyle bir dokunacak ki bu halk onlara imanlılarsa tabii ki

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Hek Tor:

Bunlar piyon piyon, asıl fetöcüleri yakalayın da içimize su serpilsin. Hani şu yüksek yüksek mevkilerde halen oturanlar, oturtulanlar...

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5
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Erhan Sarac:

Adam ne diyor çık gel hocam özledik , neler istedin de vermedik hocam diyor , el ele kol kola beraber iken sorun yok ama şimdi kandırıldık diyor vay beeeee

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haksız mıyım:

kesinlikle fetöye ve illegal yapılara göz açtırmamak gerek. bazıları can atalay gibi vekil, kavala gibi iş adamı vs. kılıklı olsa bile.

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Mark Kolçak:

Acaba zincir marketlerde bolca para harcayan insanlarmı tutuklandı ? Acaba etkisi ne olur ekonomiye ? Acaba ben çöplerden güzel yiyecekler bulmaya devam edebilecekmiyim ?

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Hek Tor:

Her horoz kendi çöplüğünde öter... Kal kendi çöplüğünde, benimkine yanaşma, binerim tepene ve gagalarım seni sonra.

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Mark Kolçak:

Sayın "Hek Tor".. eski zamanlarda bisikletin tekerine dinamo takardık ve enerji üretirdi. Acaba beni gagalamaya çalışırken gagan dinamoyu dönderirse.. kim kazançlı çıkacak ?

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yanıt2
Gelir Geçer Her şey:

Yalan hepsi yalan FETÖ'nün aktif elemanları şakirtleri aranızda. Onlara dokunmuyorsunuz. Bu ülkenin üniversitelerinde YDS sorularını fetöden alıp yüksek lisans ve doktora tezlerini parayla yazdıran bütün makalelerini kitaplarını yazdıran çakma hocalar var. Bilindiği halde onlara dokunulmuyor

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Erkan Can :

hocam nolur döngel diyenler ayakkabısından su içenler yargılanmadığı sürece anlattıklarınız sadece masallardan ibaret kalıyor

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Ahmet Say:

İşte bu yüzden Erdoğan

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