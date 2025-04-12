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13 Yaşındaki Çocuktan Cesurca Müdahale: Hareket Eden Kamyoneti Durdurdu

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Muş'ta el freni çekilmediği için hareket eden tüp yüklü kamyonet, 13 yaşındaki Yusuf Taviş'in dikkati sayesinde durduruldu. Taviş, yokuş aşağı inen araca koşarak müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

Muş'ta park halindeyken el freni çekilmediği için hareket eden tüp yüklü kamyonet, 13 yaşındaki Yusuf Taviş'in dikkati sayesinde durduruldu.

İstasyon Caddesi'nde, önceki gün sokakta park halindeki tüp yüklü kamyonet, el freni çekilmediği için hareket etti.

İçinde sürücü olmayan aracın yokuş aşağı indiğini fark eden Taviş, koşarak bindiği kamyonetin el frenini çekerek durdurdu.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde Taviş'in koşarak kamyoneti durdurması ve sürücünün gelip kamyoneti sürmesi yer alıyor.

Bir lokantada çalışan Taviş, "Dükkanda çalışırken, bir aracın sürücüsü olmadan ilerlediğini gördüm. İşi bıraktım ve koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturarak el frenini çektim. O esnada aracı durdurdum." dedi.

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Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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